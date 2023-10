Lennert en Tim nemen Azuro in Kortrijk over: “We trappen af met oudejaarsfeest in Depart”

Azuro in Kortrijk groeide de laatste jaren uit tot een vaste waarde in het Kortrijkse uitgaansleven. Mathieu Clarysse laat het concept over aan Lennert Vintevogel (27) uit Ieper en Tim Schelfhout (26) uit Ichtegem. Lennert en Tim stelden hun plannen voor in Depart, waar ze oudejaarsavond zullen vieren met Azuro.

Het ondernemerschap stroomt al jaren door het bloed van Lennert Vintevogel. Hij komt uit Ieper en combineert een fulltime job bij Tailpage met de organisatie van evenementen, waarvan Highlight Festival het bekendste is.

Samen met Tim

Nu zet hij een nieuwe stap met de overname van Azuro. “Ik doe dit echter niet alleen. Tim Schelfhout uit Ichtegem, met wie ik al jaren bevriend ben, stapt mee in dit verhaal”, aldus Lennert, die al langer plannen had om een zomerbarconcept te starten. “Ik dacht in eerste instantie in mijn thuisstad Ieper, maar dat leek op korte termijn niet realiseerbaar.”

Drie concepten

“Daags na Highlight Festival kreeg ik telefoon van Mathieu Clarysse met de vraag of ik Azuro wilde overnemen. Eerder waren er al voorzichtige contacten geweest. Ik kende Azuro al van er vroeger zelf langs te gaan en we zagen toen al dat het concept aansloeg. Azuro bestaat eigenlijk uit drie concepten: een zomerbar, winterbar en oudejaarsfeest. Het is de voorbije jaren een succes geweest en we willen verdergaan op dit elan, daarnaast gaan we er onze eigen accenten aan toevoegen. Wij gaan nu in eerste instantie van start met het oudejaarsfeest in Depart. Azuro NYE zal van 22 tot 5 uur duren in twee zalen, een beetje vergelijkbaar met het voormalige evenement Cheers. Voor de zomerbar, die dit jaar een sabbatjaar had, zijn we volop bezig met het zoeken van de ideale locatie. Vroeger was dat bij Vanmarcke, maar dat is niet langer haalbaar door bouwplannen.”

Goeie planning

Lennert wil alles blijven combineren. “Een goeie planning zal nodig zijn, maar met Tim heb ik ook een ideale zakenpartner. Tim is een goeie kameraad en de laatste jaren een trouwe kracht achter de schermen bij Highlight Festival. Bovendien kunnen we rekenen op de steun van onze vriendinnen Chloë en Emma, die onderling ook heel goed bevriend zijn. Naast Azuro sta ik verder nog mee in voor de organisatie van oudejaarsfeesten in Ieper en Poperinge. We kunnen ons zeker bezighouden”, glimlacht Lennert, die stiekem al droomt van een uitbreiding van Azuro richting Ieper. “Ik sluit niet uit dat het in de toekomst op onze tijdlijn kan staan, maar nu is het nog te vroeg om al over uitbreidingen te praten.”