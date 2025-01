‘Lelijkste’ plek van Knokke-Heist wordt straks hippe horecazaak met dakterras: “Gaven eigenaar wel strikte voorwaarden mee”

Knokke-Heist zet het licht op groen voor een tijdelijke herinrichting van wellicht de lelijkste plek in de gemeente. De site op de Lippenslaan is al jaren een doorn in het oog van de lokale politiek én vertoeft in erbarmelijke staat. Vorig jaar werden met de eigenaar afspraken gemaakt over een sloop, nu zijn de (tijdelijke) plannen duidelijk. “In afwachting van een definitieve herinrichting”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht).

Wie Knokke-Heist een beetje kent, weet dat de gebouwen in het begin van de Lippenslaan al jaren de ogen uitsteken van de lokale politiek. Want zeggen dat de site afgeleefd is, is een understatement. Waar voorheen onder andere Het Snookersalon en Napoleon Games te vinden waren, blijft enkel nog een bouwvallig uitzicht over. De nachtwinkel moest afgelopen zomer op bevel van toenmalig burgemeester Jan Morbee (GBL) zelfs verplicht sluiten wegens te onveilig. Dat het gebouw mankementen vertoonde, kon zelfs met het blote oog duidelijk gezien worden. Een verslag van de brandweer deed de deur, letterlijk, definitief op slot. Aansluitend werden met de eigenaar van de gebouwen afspraken gemaakt over een sloopvergunning.

Horecazaak met dakterras

Nu is ook duidelijk wat de nabije toekomst brengt. Het gemeentebestuur zet het licht op groen voor een nieuwe horeca-invulling. Opvallend: het gaat om een vervangende, tijdelijke nieuwbouw. Meer specifiek een circulair gebouw. De afwerking van het gebouw zal bestaan uit volkern platen met houtstructuur in combinatie met donkergrijs aluminium buitenschrijnwerk. De buitenmuren worden gevuld met geluidsisolerende materialen en het dakterras van 150m² wordt afgesloten met een glazen balustrade.

“De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van drie jaar in afwachting van een definitieve inrichting”, bevestigt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht). “Niemand kan ontkennen dat de gebouwen een zwarte vlek zijn in het centrum van onze gemeente. De plannen omvatten een gebouw van twee bouwlagen waar een horecazaak met dakterras in komt. Al zijn er wel strike voorwaarden afgesproken.”

Sluitingsuur terras

Met die voorwaarden komt de gemeente tegemoet aan verschillende bezwaren die werden ingediend. Daarin werd vooral gevreesd voor geluidsoverlast – zeker gelet op het dakterras. “Er is onder andere een sluitingsuur opgelegd specifiek voor dat terras. Vanaf 22 uur moet dat gesloten zijn”, zegt Coudyser. “Om geluidsoverlast te vermijden, zal er op het dakterras enkel achtergrondmuziek aanwezig zijn tot maximum 63dB zodat dit niet hoorbaar zal zijn vanaf het openbaar domein. Deze norm is vergelijkbaar met de geluidsnorm opgelegd voor de strandbars in de gemeente.” Ook verboden en opgenomen in de omgevingsvergunning: het uitbaten van een discotheek en live muziek op het dakterras.

En zo verdwijnt – zonder een beroepsprocedure – binnenkort een ‘kankerplek’ definitief uit het straatbeeld. Al bewaart menig Knokke-Heistenaar ongetwijfeld ook warme herinneringen aan de site. Dat heeft alles te maken met ‘de Snooker’ – het iconische café dat eind augustus 2022 al de deuren sloot. Wat de invulling na de komende drie jaar wordt, is nog niet duidelijk. (MM)