Lekker smullen van Italiaanse ijsjes in voormalig spoorweghuisje Gistel

Vanaf deze maand kan heel Gistel en omstreken in Gelato di Franco smullen van Italiaanse ijsjes van de hand van Frank Mestdagh (49) en Maureen Bruneel (50). Enkele jaren geleden zette het stadsbestuur het voormalige spoorweghuisje in de Nieuwpoortsesteenweg 2A te koop. Het pand kreeg niet alleen nieuwe eigenaars, maar ook een volledig nieuwe invulling na een grondige renovatie.

“In 2016 openden we al eens een ijssalon op de Markt van Gistel. Toen was ik nog voltijds als apotheker aan de slag en was de combinatie van beide jobs niet mogelijk”, opent Frank. “Maar nu maak ik van een uit de hand gelopen hobby mijn job. In 2015 volgde ik een opleiding in Italië om de perfecte gelato te bereiden. Het verschil met ons klassiek roomijs? Er zit minder vet in Italiaans ijs. (knipoogt) En het is lekkerder.”

“Het is voor mij een beetje nu of nooit om die stap naar een ijsjessalon te zetten. De locatie – langs de fietsroute Groene 62, pal in het centrum, naast het busstation en stadhuis – is ideaal. Daar zochten we al even naar. We bieden 24 verschillende smaken aan, van stracciatella, pistache en mokka tot een arsenaal aan sorbets. Welke smaak je ook kiest: kwaliteit staat absoluut voorop.”

Pizza’s in de winter

De zaak biedt plaats aan twintig personen binnen en nog eens evenveel buiten. Er is een gezellige patio. Frank volgde ook een opleiding tot pizzaiolo of pizzabakker.

“In de wintermaanden, wanneer minder ijsjes worden gegeten, zullen we ook zoete en hartige pizza’s serveren.” De zaak opent vanaf midden juli en is elke dag open van 13 uur tot ‘s avonds. Vanaf september zal Gelato di Franco vijf dagen per week open zijn.

(TVA)