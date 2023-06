Lekker, lokaal en voordelig dineren met ‘Gebeten door Roeselare’-menu’s

Roeselare, in het hart van de Vallei van de Voeding, lanceert deze zomer een gastronomisch ‘Gebeten door Roeselare’-menu. In negen Roeselaarse restaurants laten de chefs je proeven van het culinaire DNA van de stad met een tweegangenmenu aan 30 euro of een driegangenmenu aan 40 euro.

Stad Roeselare wil gastronomie voor iedereen toegankelijk maken en Roeselare nog meer op de culinaire kaart zetten. Het lanceerde daarom een oproep naar restaurants om deze zomer een ‘Gebeten door Roeselare’-menu met een sterke focus op lokale producten te bereiden. Uiteindelijk werden negen restaurants geselecteerd: CRKL, d’Hofstee, Eethuis De Steeg, Fonduehuis La Paix, Gastro Henri, Le Nord, Mania-K Café, Pieter Kookt en Suurplas.

Met dank aan de stad kunnen deze restaurants hun ‘Gebeten door Roeselare’-menu extra voordelig aanbieden. Ze schotelen immers een twee- of driegangenmenu inclusief aperitief voor tegen 30 euro (2-gangen) of 40 euro (3-gangen). Eén ding hebben de menu’s alvast gemeen. Lokale producten staat centraal : van prijswinnende kazen en karnemelk van ‘t Groendal en ‘t Melkerijtje, over groenten en fruit van lokale telers of uit eigen tuin, tot de incontournable Rodenbach-bieren, Elixir de Roulers of zelfs Duroc de Roulers-varken. Het mag duidelijk zijn: of je nu zin hebt in fine dining, klassiek met een twist, vlees, vis of veggie ; er is spek voor ieders bek !

“Door uit te pakken met deze voordelige Gebeten door Roeselare-menu’s wil stad Roeselare iedereen letterlijk en figuurlijk laten proeven van Roeselare als culinaire, toeristische bestemming”, aldus schepen Matthijs Samyn.

Reserveren vanaf nu

Verzeker je tafeltje Vanaf maandag 26 juni starten er drie periodes waarin er telkens bij drie verschillende restaurants lekker, lokaal en voordelig gegeten kan worden. Van 26 juni tot 23 juli bereiden CRKL, Le Nord en Mania-K Café hun ‘Gebeten door Roeselare’-menu. Van 24 juli tot 20 augustus is het de beurt aan d’Hofstee, Fonduehuis La Paix en Suurplas. En van 21 augustus tot 17 september word je gebeten door de menu’s van Eethuis De Steeg, Gastro Henri en Pieter Kookt. De reservaties starten op dinsdag 13 juni en alle praktische info zal vanaf die dag ook te vinden zijn op www.visitroeselare.be waar je ook zal kunnen watertanden bij de integrale menu’s. Pas op : de ‘voorraad’ is niet eindeloos. Verzeker dus snel je tafeltje.

Voorproeven op foodtruck-lanceringsevenement Wil je een voorproevertje op de Gebeten door Roeselare-menu’s? Kom dan tijdens het openingsweekend van de Batjes op zondag 25 juni van 11 tot 14 uur naar het de Deconinckplein. Je kan er kennis maken met de deelnemende chefs en proeven van wat zij voor jou deze zomer in petto hebben. Foodtrucks toveren het plein om in gezellig foodfestival met hapjes (8 euro/restaurant) en drankjes!