Legendarische horecazaak Old Steamer moet wijken voor appartementsblok en wordt gesloopt

De legendarische horecazaak Old Steamer in Zeebrugge gaat het laatste jaar in. Het pand wordt verkocht aan projectontwikkelaar Bart Versluys, die op de locatie een appartementsblok zal optrekken. “Ik was toch graag nog enkele jaren langer doorgegaan”, zegt Dirk De Bruycker (68), die de zaak al 32 jaar uitbaat.

Het ziet ernaar uit dat er begin januari 2025 een einde komt aan de bijna vijftigjarige zelfstandige horecaloopbaan van Dirk De Bruycker, door vrienden en bekenden ook wel ‘Captain Dirk’ genoemd. Dan sluit zijn Old Steamer onherroepelijk de deuren.

“Jammer. Ik had graag nog enkele jaren verder gedaan” – Uitbater ‘Captain’ Dirk

Dirk begon in 1978 de bar Havenzicht in Blankenberge. “Die zaak was 24 uur op 24 open. Toen ik die na veertien jaar overliet, zei ik tegen mezelf dat ik nooit meer horeca zou doen, want dat was echt wel heftig. Maar het horecabloed kruipt waar het niet gaan kan, en enkele maanden later nam ik de toen zieltogende zaak Old Steamer over in Zeebrugge, langs de Rederskaai.”

Met een grondige renovatie, veel acties en evenementen – waaronder in de zomer tal van optredens op het terras – zorgde Dirk ervoor dat Old Steamer in geen tijd een groot succes werd. “We zijn jarenlang zeven dagen op zeven open geweest, maar sinds de coronatijd hebben we een sluitingsdag ingelast, op donderdag”, vertelt Dirk. “De ruime openingsuren zijn wel gebleven: altijd van elf uur tot minstens drie uur ’s nachts. En op vrijdag doen we al jarenlang een happy hour. Bij ons kunnen mensen van uiteenlopende leeftijden nog terecht om te dansen en zich eens goed te amuseren. Ik stond en sta vaak zelf achter de draaitafel. Vorige zomer heb ik nog 32 muziekgroepen geboekt, in juli en augustus. Ik mag wel zeggen dat we hard gewerkt hebben.”

Afscheidsfeest

Maar aan dat mooie verhaal komt dus over iets minder dan een jaar een einde. “De eigenaars hebben het pand verkocht aan projectontwikkelaar Bart Versluys. De Old Steamer wordt afgebroken en er komt een appartementenblok in de plaats. Dan zal er in Zeebrugge en omgeving maar bitter weinig meer overblijven om eens uit de bol te gaan…”, zegt Dirk. “Ja, ik vind het zeker jammer en had nog graag enkele jaren verder gedaan; toch tot ik mijn vijftig jaar als horeca-uitbater zou kunnen vieren. We zullen zeker nog een flink oudejaarsavondfeestje houden en het eerste weekend van januari volgend jaar geven we een drie dagen durend afscheidsfeest.”