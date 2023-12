Legendarische dancing Ibiza opent na tien jaar opnieuw de deuren: “Het lijkt alsof heel Blankenberge erop zit te wachten”

Als alles meezit, zwaaien volgende week vrijdag de deuren van Dancing Ibiza weer open in Blankenberge. De legendarische danstempel aan het Casinoplein zal ditmaal uitgebaat worden door Helena Devisch en Liesl De Wever, moeder en dochter. De lang aangekondigde heropstart ging de voorbije weken en maanden alvast vlot over de tongen in ’t steedje. “Gek hoe ontzettend hard dit leeft onder de Blankenbergenaars.”

Het mag dan alweer bijna tien jaar geleden zijn dat de bekende dancing zijn deuren sloot, de Ibiza is altijd een begrip gebleven onder de Blankenbergenaars. Dat hebben Helena Devisch (44) en haar dochter Liesl (16) de voorbije weken en maanden aan den lijve kunnen ervaren.

Met een aantal welgemikte posts op sociale media, wisten moeder en dochter zelf ook alvast de nodige buzz te creëren. “Wanneer gaat het weer open? Welke muziek gaat het zijn? Echt gek hoe de terugkeer van de Ibiza lééft. Er is de voorbije weken geen dag voorbijgegaan zonder dat we er vragen over kregen”, glimlacht Helena.

Geen seniorenzaak

Al die tijd hield ze de lippen stijf op elkaar, en dus deed de geruchtenmolen zijn werk. “Ongelofelijk wat we de voorbije maanden allemaal konden lezen. Het grappige is: de jeugd is er blijkbaar massaal van overtuigd dat de nieuwe Ibiza een seniorenzaak wordt, terwijl de oudere Blankenbergenaars om een of andere reden allemaal denken dat het uitsluitend voor een jonger publiek zal zijn. Maar ik wil iedereen geruststellen. We mikken op àlle leeftijden”, aldus Helena.

Velen kennen haar wellicht nog als ‘Helena van de Marcel’: samen met haar man had ze jarenlang een eigen zaak op de Zeedijk waar ze als Helena Gaudi elke week optrad voor een schare trouwe fans. “Toen daar in 2018 – door gezondheidsproblemen van mijn man – een eind aan kwam, bleef ik een beetje op mijn honger zitten. Ik had sowieso nog goesting in een nieuwe uitdaging, en de Ibiza stond al enkele jaren te koop”, klinkt het.

Werf

Van de voormalige dancing bleef toen echter nog maar weinig over. “De zaak was volledig leeggehaald. Het leek hier wel een werf”, aldus Helena, die er de voorbije drie jaar bloed, zweet en tranen instak om van de Ibiza weer een volwaardige hotspot te maken.

“We hebben werkelijk alle mogelijke tegenslagen gehad die een mens maar kan hebben. Corona, gedoe met aannemers… Kortom meer downs dan ups eigenlijk, met telkens één stapje vooruit en dan weer twee stappen terug. Het is een echte processie van Echternach geweest.”

Moeder en dochter zijn niet alleen een ondernemend maar ook een handig duo, zo blijkt. “Liesl is tijdens haar examens zelfs hier komen studeren om in de pauzes toch maar mee te kunnen helpen”, glimlacht Helena. “Solderen, kabels trekken, verlichting aanbrengen… Liesl haar STEM-opleiding kwam goed van pas. Ze heeft zelfs het logo voor de nieuwe Ibiza ontworpen.”

In de vroegere Ibiza is Helena naar eigen zeggen nooit geweest. “Wel in de Pancho Villa en de Zanzibar, maar nooit in de Ibiza. Al kende ik de zaak natuurlijk wel van naam. Wie kent er de Ibiza nu níet? Aanvankelijk speelden we met het idee om hier liveoptredens te gaan organiseren, maar de druk was veel te groot: Allez komaan, de Ibiza moet terugkeren, zei iedereen.”

Voor elk wat wils

Om terug te keren op de vraag: welke muziek gaat het zijn? “Voor elk wat wils”, lacht Liesl. “U vraagt, wij draaien. We gaan dat in het begin zelf ook een beetje moeten aftasten, maar we hebben er alvast wel voor gezorgd dat de DJ meer voeling zal hebben met het publiek. Hij/zij zal niet meer zoals in de vroegere Ibiza achteraan in een klein kotje zitten.”

De DJ-booth én toog komen overigens uit Het Klein Genoegen, ook een zaak die Helena en haar man een tijdlang hebben uitgebaat. “Hier gaan we voorlopig enkel opendoen op vrijdag- en zaterdagavond, maar we denken eraan om op termijn ook open te doen op zondag. Dan voor een ouder publiek, want met de sluiting van dancing Metro kunnen zij ook nergens meer terecht”, zegt Helena.

Verder denkt ze ook nog aan thema-avonden. “Een ladies only of een singles night, bijvoorbeeld, of zo’n foute eighties party… Maar dat is voorlopig allemaal nog toekomstmuziek. Eerst zonder kleerscheuren de opstart doorkomen.”

Laatste rechte lijn

De nieuwe Ibiza wordt 18+. “Het is ook zeker niet onze bedoeling om de concurrentie aan te gaan met de Circosia en konsoorten. We willen gewoon dat Blankenberge weer een beetje meer leeft”, zegt Helena. “We hebben trouwens heel even met het idee gespeeld om de naam te veranderen, maar daar zijn we snel terug van afgestapt. De Ibiza was een gevestigde waarde he; iederéén kent die naam. Toegegeven, dat zet ook wel wat druk natuurlijk. Maar we gaan er alles aan doen om de verwachtingen in de lossen.”

Helena en haar dochter kregen inmiddels ook de zegen van Eduard, de vroegere uitbater van en al even legendarisch als de Ibiza zelf. “Hij is hier de voorbije maanden dikwijls komen kijken en bracht dan telkens ook wat tips en advies mee. Eduard mag dan ondertussen al een heel eind in de negentig zijn, hij is nog altijd bij de pinken. Reken maar dat hij er op de openingsavond ook bij zal zijn”, glimlacht Helena.

Eduard Van den Wijngaert, 96 ondertussen, baatte de dancing maar liefst 51 jaar uit. Eerst onder de naam The Beatles, later als de Ibiza. De godfather van het Blankenbergse uitgaansleven is blij dat zijn zaak straks weer opengaat. “Dat is formidabel goed nieuws want er valt in Blankenberge al jaren niet veel meer te beleven voor de jeugd. Het doet mij ook wel iets dat de Ibiza na al die jaren weer opengaat. Vergeet niet dat ik daar meer dan vijftig jaar gestaan heb hé; de ibiza is een groot deel van mijn leven geweest. Maar Helena en haar dochter gaan dat zeker ook heel goed doen. ’t Zijn twee toffe madams”, klinkt het.

Personeel gezocht

Tijdens het openingsweekend is er vrije ingang. “DJ Cissen, die vroeger ook nog in de Pancho Villa heeft gedraaid, zal voor de muziek zorgen. En op vrijdag 29 december doen we de afterparty voor ‘10 jaar Blankenberge Leeft’ op Winterpret. We zoeken trouwens ook nog altijd personeel voor onze zaak, geïnteresseerden mogen zich hier ter plaatse aanmelden”, besluit Helena.

(WK)