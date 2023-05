Legendarisch café Lugano in Pittem opent weer de deuren: Tieltse broers blazen zaak nieuw leven in

Het iconische café Lugano gaat dinsdag 16 mei weer van start. Met dank aan de Tieltse broers Hamdi (39) en Fatmir (37) Latifi. Zij stripten de zaak tot op het bot en geven het stukje Pittems horeca-erfgoed weer de uitstraling die het verdient. De Ruddervoordse Romina (39) zal als gerant de zaak leiden. “Dit moet een echte ontmoetingsplaats worden.”

Café Lugano langs de Brugsesteenweg is een begrip tot ver buiten de Pittemse gemeentegrenzen. De zaak stond jarenlang synoniem met de al even legendarische cafébazin Mona Rosseel, die er van 1969 tot 2015 achter de toog stond. Nadien werd de zaak wat opgefrist en heropende ze in juni 2016, maar eind 2018 stopte het verhaal.

Nu herrijst de Lugano definitief uit zijn as, onder impuls van Hamdi en Fatmir Latifi. De bekende Tieltse broers runnen samen het transportbedrijf Llapi Company, maar hebben ook een horeca- en eventverleden.

“We hebben in onze jongere jaren tal van fuiven georganiseerd en hebben nog enkele jaren café De Graanmarkt op de Tieltse Markt gerund”, leggen ze uit. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en toen we in februari 2020 de kans kregen om dit pand te kopen, hebben we geen seconde getwijfeld.”

Complete make-over

De coronacrisis en een boost binnen hun transportactiviteiten schoven de toekomst van café Lugano even naar de achtergrond, maar begin vorig jaar schoten de renovatiewerken uit de startblokken. “We hebben het hele gebouw gestript”, zeggen ze. “Eerst hebben we het privégedeelte op de eerste verdieping onder handen genomen, sinds het najaar van 2022 zijn we druk bezig met de herinrichting van het café zelf.”

“Er komt een mooi portret van Mona in de zaak en we willen ook sigaren verkopen. Die waren haar handelsmerk”

En die kreeg een complete make-over. “We hebben letterlijk alles vernieuwd en zelfs de toiletten een nieuwe, handigere locatie gegeven. We hebben niets aan het toeval overgelaten, dit moest een pareltje worden.” Ook de gevel oogt weer stralend wit en het pand kreeg ook nieuwe dakpannen.

Mona Rosseel stond van 1969 tot 2015 achter de toog van café Lugano, altijd met haar kenmerkende sigaar binnen handbereik. (foto a-RN) © KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Momenteel wordt de laatste hand nog gelegd richting officiële opening van komende dinsdag. “We gaan voor een gezellig praatcafé”, valt te horen. “We zullen elke dag open zijn. Tijdens de week vanaf 16 uur, zaterdag en zondag vanaf 11 uur. Ook tijdens vakantieperiodes zijn we van plan om vroeger de deuren te openen en deze zomer voorzien we buiten een smaakvolle zomerbar, met een terras voor 180 mensen en aparte toog. Binnen zal een gemoedelijk gevoel hangen en willen we ook lekkere tapas serveren.”

Abdijschool van Zevenkerken

De nieuwe eigenaars mikken op een publiek vanaf 30 jaar. “Iedereen is welkom, van jong tot oud”, benadrukken ze. “Maar we zijn niet van plan om hier kleine fuifjes te organiseren. Een feestje kan, maar altijd met respect voor de buurt. We willen ook thema-avonden organiseren en een muziekgroepje behoort ook tot de mogelijkheden.”

“Deze zomer komt er een smaakvolle zomerbar met een terras voor 180 mensen. We willen hier een mooi verhaal schrijven”

De zaak zelf zal gerund worden door Romina uit Ruddervoorde. “Ik heb gereageerd op een oproep van Hamdi en Fatmir en zie deze nieuwe uitdaging volledig zitten. Ik was jarenlang actief als unit manager en kok in de Abdijschool van Zevenkerken, maar kan niet wachten om hier van start te gaan. De horeca is een stille droom van mij, nu kan ik die eindelijk in realiteit omzetten.”

Eerbetoon aan Mona

Over de naam voor hun café moesten de broers Latifi niet lang nadenken. “De Lugano is wijd en zijd bekend. Waarom die dan veranderen? We zijn ook trots dat we de nalatenschap van Mona kunnen voortzetten.”

“We zullen een mooi portret van haar in de zaak hangen en willen ook sigaren verkopen. Die waren haar handelsmerk. Op die manier brengen we haar een mooi eerbetoon. Jammer genoeg kan ze Lugano 3.0 niet meer met eigen ogen zien: ze is in oktober 2021 jammer genoeg overleden.”

Hamdi en Fatmir zullen Romina regelmatig bijspringen en doen ook beroep op flexijobbers. “We hebben er al enkele gevonden, maar het Lugano-team mag nog verder groeien. We willen hier een mooi verhaal schrijven.”

Interesse in een flexi- of studentenjob in Café Lugano? Mail naar info@luganopittem.be. Alle info op de gelijknamige Facebook– en Instagrampagina.