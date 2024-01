Leerlingen Spermalie aan de slag in Davos

Enkele leerlingen van Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge waren aan de slag op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Ze maakten er deel uit van de keukenbrigade van het Ameron Swiss Mountain Resort.

Het is ondertussen een jarenlange traditie dat er een beroep gedaan wordt op de leerlingen van het zevende specialisatiejaar gastronomie van Spermalie. Dit is voor hen een waardevolle stageperiode met het oog op latere tewerkstelling. Praktijkleraar Peter Keirsbilck begeleidde de leerlingen en werkte mee om alles in goede banen te leiden. Voor de leerlingen is het hard werken in heel speciale omstandigheden. (PDC)