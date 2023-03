Leerkracht Fleur Verhulst maakt naam als foodblogger: “Koken met koelkastrestjes is zalig”

Overdag staat Fleur Verhulst (38) voor de klas in basisschool Sprankel in Roeselare, en in haar vrije tijd is ze foodblogger. Op haar instagrampagina @maison_madelise geeft ze een inkijk in haar gezinsleven en deelt ze (h)eerlijke gerechtjes.

Fleur Verhulst is leerkracht in het vijfde leerjaar van basisschool Sprankel. Met man Jordy (39) en dochters Lisette (7) en Madeleine (5) geniet ze in haar vrije tijd van lekker eten en leuke uitstapjes, en die tips deelt ze graag met haar volgers.

‘Dankzij’ corona

“Ik ben gestart met mijn blog tijdens corona”, vertelt Fleur. “Ik kook enorm graag en ik wou mijn ervaringen delen. Het kernwoord van mijn blog is ‘echtheid’. Je ziet hoe het er bij ons thuis aan toe gaat. Ik ga niets posten omdat sponsors mij dat vragen.” Haar pagina @maison_madelise telt intussen meer dan 3.600 volgers, onder wie zelfs driesterrenchef Boury. “Dat is misschien niet zoveel, maar ik wil échte volgers. Sommige accounts kopen likes om snel groter te worden, maar daar begin ik niet aan.”

Bij een blog hoort een naam, maar lang moest Fleur daar niet over nadenken: “Maison verwijst naar het huiselijke. Ik vertel over het reilen en zeilen bij ons thuis. Madelise is dan weer een samentrekking van de namen van onze dochters, die alles betekenen voor ons!”

“Bij mij is het kernwoord ‘echtheid’. Je ziet hoe het er bij ons thuis aan toe gaat”

Wie Maison Madelise volgt, weet dat Fleur heel wat recepten deelt. “Ik ben geen kok, maar ik wil tonen dat koken leuk is. Ik vind het bijvoorbeeld zalig om de koelkast open te trekken en te kijken wat ik kan maken met de restjes. Door mijn kinderen erbij te betrekken, hoop ik mijn passie voor vers koken en lekker eten aan hen door te geven.” Als ze zelf kookt, maakt ze het liefst de klassieker ‘chicons in espe’, maar op restaurant kiest ze steevast voor kalfszwezeriken. “Daarnaast bak ik heel graag taartjes en leef ik me uit bij het decoreren ervan”, lacht ze. “Een passie die ik wellicht doorkreeg van mijn opa die bakker was.”

Een blog bijhouden neemt wel wat tijd in beslag. “Het is een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Fleur, “maar ik wil geen half werk leveren. Soms werk ik samen met andere lokale bloggers, zo helpen we elkaar vooruit.” Fleur is vooral dankbaar voor de vele kansen die ze kreeg dankzij haar foodblog. “Ik word regelmatig uitgenodigd voor fijne events van bijvoorbeeld Njam-tv en pr-bureaus, en binnenkort mag ik een bijdrage leveren aan een nieuw boek van Lannoo.”

Zonder stress

In de toekomst wil Fleur haar passie voor koken nog verder uitbouwen. “Ik droom ervan om ooit een boek te schrijven”, lacht ze. “Bijvoorbeeld over hoe je zonder stress kan koken voor gasten. Of kookworkshops geven voor kleine groepjes mensen hier bij ons thuis, dat lijkt me ook wel fijn.”