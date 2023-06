Leer pintjes tappen tijdens de gratis horecaopleiding voor jobstudenten en flexi-jobbers van stad Roeselare

Na een succesvolle editie van de Horecabrigade in 2021 biedt Stad Roeselare begin juli, in samenwerking met Syntra West, opnieuw een gratis horecaopleiding aan voor jobstudenten en flexi-jobbers op zoek naar een bijverdienste of vaste job in deze bruisende sector.

“De opleiding is gespreid over drie avonden en gaat door in Trax op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 juli, telkens van 18.30 tot 21.30 uur (op donderdag tot 22 uur). Gekwalificeerde docenten vol passie leren de kneepjes van het kelnersvak aan”, horen we van burgemeester Kris Declercq. “Van opdienen tot cocktails shaken, alle essentiële skills komen aan bod. Zo worden de deelnemers volledig klaargestoomd voor een vakantie-, flexi- of vaste job in de horeca. Na de opleiding kan je in contact gebracht worden met horeca-uitbaters en scoor je zo meteen jouw eerste horeca-job.”

Meer info en inschrijven via roeselare.be/horecabrigade of ga langs in een deelnemend interimkantoor voor een flyer met alle info en antwoorden op eventuele vragen. De plaatsen zijn beperkt, snel zijn is dus de boodschap.