Ledegem zoekt uitbater voor tijdelijk restaurant op het Capellehof deze zomer

De gemeente Ledegem wenst een deel van de site van het mooi gerenoveerd Capellehof in de dorpskom van Rollegem-Kapelle gedurende de maanden juli en augustus ter beschikking te stellen voor de uitbating van een tijdelijk restaurant. De uitbater kan in de dwarsschuur het sanitair blok en de keuken gebruiken, terwijl het binnenplein kan gebruikt worden als verbruiksruimte. Ook het woonhuis – waar geen elektriciteit voorhanden is – kan eventueel gebruikt worden.

De officiële opening van de gerenoveerde eeuwenoude hoeve dateert ondertussen van december 2023. Het schepencollege keurde de voorwaarden voor de uitbating goed. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot uiterlijk 1 april via het online invulformulier. De kandidatuur dient vergezeld te zijn van een gedetailleerd projectvoorstel. Dit voorstel omvat onder meer de gegevens van de aanvrager, een concept, een inrichtingsplan, informatie over de geplande activiteiten, een voorstel van vergoeding en een antwoord op de hierna gestelde vragen.

“Het projectvoorstel wordt beoordeeld door het schepencollege aan de hand van de volgende criteria, waarbij elk criterium maximaal 5 punten kan opleveren”, aldus burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester). “De gemeente streeft naar één partner voor de vakantieperiode. Het restaurant moet minstens 3 dagen per week open zijn. Hoe zorgt u voor een optimale invulling van deze periode? Welke ervaring heeft u met de uitbating van restaurantactiviteiten?”

Vaste gebruikers

“Er zijn twee vaste gebruikers van het Capellehof : Mariënstede in de superette Capellehof en ’t Ferm in het dagcentrum voor mensen met een beperking. Hoe wilt u deze gebruikers betrekken? Welke band heeft u met de gemeente Ledegem?”

“De gemeente wenst minimaal belast te worden met de organisatie van dit tijdelijk restaurant. Welke faciliteiten en/of inspanningen verwacht u van de gemeente? Op het Sint-Jansplein zijn twee cafés. Hoe zal u met hen samenwerken?”

Indien er meerdere kandidaten zijn, wordt er een kwalitatief beschrijvend verslag opgemaakt. Als een projectvoorstel wordt gekozen door het schepencollege, dan kunnen verdere afspraken gemaakt worden omtrent de concrete samenwerking. De modaliteiten worden vastgelegd in een overeenkomst. Het schepencollege kan ook beslissen om de uitbating niet toe te wijzen.

De uitbating dient te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op vlak van omgevingsvergunning, drankvergunning, brandveiligheid, voedselveiligheid, mobiliteit, geluid, openingsuren, netheid en afvalsortering, herbruikbaar cateringmateriaal, Sabam en billijke vergoeding.