‘Learning for Life’ maakt van bartenders uit de regio Oostende en Brugge echte specialisten

Acht cursisten uit de regio Oostende en Brugge voltooiden een negen weken durende opleiding tot bartender in het kader van het opleidingsprogramma ‘Learning for Life’. “Ik leerde tijdens de opleiding mezelf beter kennen”, zegt een tevreden cursist Jesse Billiau (42) uit Knokke-Heist.

De opleiding tot bartender van Learning for Life omvat alle aspecten van het beroep, van verantwoord alcohol serveren tot communicatievaardigheden. Tijdens deze opleiding volgden de studenten een stage in lokale bars in Brugge en Oostende, om zo tot een duurzame tewerkstelling te komen. Het project dankt zijn succes aan de samenwerking en de inzet van verschillende partners (o.a. Stad Brugge, Economisch Huis Oostende, VDAB, Horeca Forma, red.) en vooral aan de gemotiveerde studenten.

Jesse Billiau uit Knokke is één van de cursisten die het getuigschrift ontving. “Ik werk al mijn hele leven in de horeca en wou mijn kennis bijschaven en me specialiseren om het klassieke werk als ober in een tearoom of restaurant te overstijgen. Het werk van de hedendaagse bartender is sterk geëvolueerd. Je krijgt de kans om creatief en eigenzinnig te werken en dat spreekt me aan.”

Toekomstperspectief

“Het klinkt misschien vreemd, maar ik heb tijdens deze opleiding ook mezelf beter leren kennen. Ik was de oudste van de groep en het was leerrijk om met de jonge gasten om te gaan. Ik heb heel wat van hen geleerd en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Door deze cursus besef ik beter hoe ik mijn professionele loopbaan in de toekomst kan oriënteren. Deze opleiding biedt me perspectieven. Ik ga nu eerst het zomerseizoen bij mijn huidige werkgever afwerken en daarna zie ik wel wat op mijn pad komt. Deze cursus is echt een aanrader voor iedereen die in de horeca tewerkgesteld is”, besluit een goedlachse Jesse Billiau. (PDC)