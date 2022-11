Le Nord serveert met oud en nieuw gastronomische afhaalmenu’s: “Kunnen voor het eerst zelf vieren”

De tijd dat restaurants massaal open waren op oudejaarsavond om een ‘réveillon’ te organiseren, ligt al een tijdje achter ons. Tot vorig jaar konden gastronomische feestvierders nog uit de bol gaan bij Dimitris en Kelly in gastronomisch restaurant Le Nord. Dit jaar is er geen groot eindejaarsfeest meer, maar wordt er volop ingezet op lekkere afhaalmaaltijden.

Het waren moeder Nicole en vader Aleco – die ook kok was – die destijds met restaurant Pyrhos in Roeselare begonnen. Dertien jaar geleden stapten zoon Dimitris en schoondochter Kelly in de zaak, toen Nicole en Aleco verhuisden naar Griekenland. Er volgde een grondige make-over en in de keuken zwaaide voortaan topchef Steven Hinnekens de culinaire scepter. In 2015 kwam naast het restaurant een sfeervolle B&B met drie kamers, en in 2018 werd het interieur van de zaak nogmaals in een nieuw kleedje gestopt.

“We zijn gestart als een gewoon restaurant waar we dagschotels serveerden en geleidelijk aan hebben we de lat steeds hoger gelegd”, gaat Dimitris even terug in de tijd. “Nu durven we zeggen dat we bij de Roeselaarse restaurants behoren die de betere keuken aanbieden en gastronomie hoog in het vaandel voeren. ‘s Middags bieden we een lunch aan, er is een chef’s menu van 78 euro en uiteraard kan men ook aan de kaart eten. We werken altijd met topproducten, en dat liefst van lokale producenten.”

Volle bak en werken

“Tot vorig jaar is het restaurant altijd open geweest met de feestdagen op het einde van het jaar. Kerstmis, oudejaarsavond, Nieuwjaar: het was altijd ‘volle bak’ en werken. We hebben hier met oudejaar heel veel ambiancefeestjes gehad. Er waren telkens om en bij de honderd gasten, die we culinair verwenden, en daarna begon het feest, tot in de vroege uurtjes van het nieuwe jaar. Er was natuurlijk een deejay en we hadden ieder jaar een thema. De ene keer was dat James Bond en stond er een Aston Martin voor onze deur, en de andere keer was dat 1001 Nachten. Toen hadden de mensen van La Strada het volledige terras ingericht als een Moors paleis. Dat was fantastisch gedaan. En na enkele uren slaap stonden we er ‘s middags opnieuw, voor het eerste feestmaal van het nieuwe jaar (lacht).”

“Dit jaar wordt het dus anders. In de kerstweken zijn we open van dinsdag tot vrijdag, maar op zaterdag en zondag zal men enkel de Christmas Golden Box en de NYE Golden Box kunnen afhalen. Onze feestmenu’s zullen er dus wel zijn, maar enkel in afhaalvorm.”

“Zo serveren we in onze New Years Eve Golden Box enkele Chef’s Teasers, zoals homemade crackers met groene curry, een pimped oester met ceviche, koriander en komkommer, nigiri met Sint-Jacobsvrucht en een broodje Le Nord met boter. Als koud voorgerecht komt er foie gras met Oosterscheldepaling, truffel en dashi-mandarijn. Als warm voorgerecht is er kabeljauw met bloemkool, soja, gember en XO jus. Het hoofdgerecht bestaat uit hertenrugfilet met gekonfijte sjalot, halve peer, grondwitlof, champignons en aardappelgratin. Ten slotte brengen we als dessert een wolkje van chocolade ‘gianduja’ met vanille en een huisgemaakte sorbet van chocolade. En voor bij de koffie voorzien we ook nog enkele huisgemaakte mignardises. De prijs voor al dit lekkers zal wellicht tussen de 90 en 100 euro liggen.”

Correcte balans

“De beslissing om dit jaar enkel afhaalmenu’s te organiseren heeft enkele oorzaken. Vooreerst willen we ook graag eens de overgang naar het nieuwe jaar vieren met de kinderen erbij zonder al te veel drukte. Bovendien kunnen onze medewerkers op deze speciale dagen ook eens bij hun familie en vrienden zijn. En ten slotte wordt het steeds moeilijker om een correcte balans te vinden tussen kostprijs en opbrengst, we moeten daar niet flauw over doen.”

“Wat ons eigen feestprogramma zal zijn? We zullen thuis een klein feestje houden. In de herfstvakantie zijn we met opa en oma en de kindjes Rachelle (7) en Claire (4) een weekje naar Tenerife op vakantie geweest, en in de kerstvakantie houden we het gezellig thuis. Kerstavond en Kerstmis vieren we met ons viertjes, en met oudejaarsavond nodigen we enkele vrienden uit voor een fondue in ons zaaltje of op ons overdekt terras als het weer het toelaat. Neen, dan komt er voor één keer geen gastronomisch diner uit de keuken (lacht).”