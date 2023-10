Le Jardin in Knokke laat zich ontdekken

Wat verdoken in een pand met ook serviceflats in de Meerlaan vind je lounge en brasserie Le Jardin. “Dit is inderdaad geen toeristische locatie, maar we richten ons dan ook vooral op Knokke-Heistenaars en zakenmensen”, zegt de Oostendse onderneemster Elke Albrecht (33).

In de Meerlaan 37, in de nabijheid van enkele scholen en niet ver van cultureel centrum Scharpoord, is vorige week lounge en brasserie Le Jardin geopend. Deze nieuwe drink- en eetgelegenheid bevindt zich in een modern complex waarin ook serviceflats gevestigd zijn.

“Ik ben afkomstig uit het Antwerpse en was vooral actief in de marketing- en communicatiesector”, vertelt Elke Albrecht. “Nu woon en werk ik in de regio Oostende. In Oostende run ik al vijf jaar de ontbijt- en lunchbar Albrecht. Dat was aanvankelijk een frituur, maar na mijn overname heb ik die een volledig andere invulling gegeven. Die zaak blijft overigens ook gewoon bestaan.”

“Hoe ik dan hier in Knokke terechtgekomen ben? Wel, dat is eigenlijk op vraag van Senior Homes, de organisatie die hier in ditzelfde complex serviceflats uitbaat. Die mensen waren op zoek naar een externe partner voor de uitbating van een restaurant waar de bewoners terecht kunnen. Na wat twijfelen – ik was niet meteen overtuigd van de ligging – heb ik toch toegehapt omdat het toch een mooi en ruim pand is dat we sfeervol konden inrichten. Zo is er hier bijvoorbeeld ook een mooie patio met een waterpartij.”

Voorlopig overdag

“Ons concept bestaat uit een gezellige lounge, die bijvoorbeeld ook als tijdelijke workspace kan gebruikt worden, en een gezellige en ruime brasserie. Dit is inderdaad niet echt een toeristische locatie, maar we richten ons dan ook in de eerste plaats op Knokke-Heistenaars en zakenmensen. We bieden een klassieke brasseriekeuken, met wat moderne toetsen. Er is een dagmenu met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Voorlopig zijn we ’s avonds niet open voor het diner, maar eens we een volledige personeelsbezetting hebben, willen we daarmee wel van start gaan.”

(PDV)