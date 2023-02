Lawrence en Steve zeggen café JeanMax vaarwel: “Veel klanten zijn echte vrienden”

Lawrence Dermul (34) en Steve Ryde (41) gaan hun laatste week in als uitbaters van café JeanMax aan de zijkant van het stationsplein in Brugge. Het koppel jaagt z’n droom achterna en zal in Frankrijk een B&B opstarten. Olivier Delobel (40) loopt zich al warm als overnemer. “Veel klanten zijn door de jaren echte vrienden geworden, dus we gaan het hier zeker missen”, klinkt het.

Lawrence en Steve zijn in 2016 van start gegaan als uitbaters van café JeanMax aan de Hendrik Brugmansstraat, een straatnaam die nog steeds niet ingeburgerd is bij de Bruggelingen. Als we verwijzen naar de zijkant van het stationsplein, nabij de fietsenstallingen, zal het al duidelijker zijn.

JeanMax werd in 2010 opgestart en Lawrence en Steve namen die over van Dorine De Graeve. “We waren hier al een tijdje klant. Toen Dorine liet verstaan dat ze aan stoppen dacht, zei ze er ook meteen bij dat wij dat wel goed zouden doen als uitbaters, doordat we zo graag gezien waren bij de andere gasten”, vertelt Lawrence, die net als Steve vroeger nog bij de spoorwegen werkte.

“Uiteindelijk hebben we toegehapt. De horeca en dus het omgaan met gasten is ons niet vreemd, want we runden toen al onze B&B La Corneille nabij de Damse Vaart in Sint-Kruis. Dat hebben we negen jaar gedaan.”

“Hier bij JeanMax hebben we altijd grotendeels een vast cliënteel gehad”, vult Steve aan. “Er zijn echte vriendschapsbanden ontstaan. Zo zijn er klanten die ons uitnodigen voor huwelijks- en andere feesten. We doen ook veel voor onze klanten, zoals hen veilig naar huis brengen als ze te veel gedronken hebben. Dus ja, we zullen het zeker missen.”

Mooi avontuur

Maar er wacht Lawrence en Steve een mooi avontuur: ze gaan in de Franse Limousinstreek een B&B opstarten in een pastorie uit 1782 die ze nu nog aan het verbouwen zijn. “Toen we elkaar leerden kennen, hebben we besproken dat dit een droom is die we ooit samen wilden realiseren”, zegt Steve. “Er is wel nog wat werk te doen. De opening is voorzien in april 2024. Bedoeling is dat we van april tot oktober de B&B runnen in Frankrijk en in de tussenperiode terug naar België komen.”

“Ik ben niet van plan veel aan de succesformule te veranderen”

Intussen loopt Olivier Delobel zich al warm als overnemer. Opmerkelijk is dat hij eerder ook al door voormalig uitbaatster Dorine gepolst werd als overnemer, maar de tijd was er toen niet rijp voor. “Ik heb in mijn jongere jaren veel vakantiejobs en extra’s gedaan in de horeca, vooral aan de kust. De voorbije jaren was ik actief als vertegenwoordiger in de sector van elektriciteit en zonnepanelen”, stelt Olivier zichzelf voor. “Naast misschien enkele cocktails op de kaart zetten, ben ik niet van plan hier veel te veranderen, want dit is duidelijk een succesformule.”

(PDV/foto DC)