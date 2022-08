Lauws bedrijf Jet Import lanceert pils Average Rob

“Gewoon een middelmatige pils!” Het is niet meteen een slogan waarmee marketingtycoons zouden durven uitpakken. Komiek Average Rob deed het, samen met Jet Import, wel en het was een schot in de roos. Zijn nieuwe Tout Bien bier breekt zowat alle verkooprecords.

“Een pint voor iedereen en zeker niet voor de elite en dat voor slechts 99 cent per blikje!” Het uitgangspunt van de nieuwe pils die door de komiek en internetfenomeen werd gelanceerd, baadt in de bescheidenheid. Toch slaagde Tout Bien erin de internationale merken op snelheid te pakken. Razend populair op sociale media en een productie die maar moeilijk de vraag kan volgen. Het geheime wapen van deze bier-blitzkrieg? Een unieke samenwerking met Jet Import, de distributeur met thuisbasis in Lauwe. In het portfolio van het bedrijf staan namen zoals Red Bull, Copperhead en zelfs Desperados en sinds kort werd ook Tout Bien aan het palmares toegevoegd. Met een solide netwerk dat stevig verankerd zit in de Belgische commerce kon Jet Import die extra toets geven aan de nieuwe pils. “Nooit eerder zagen we zo snel zo een grote vraag verschijnen”, klinkt het bij CEO Stefaan Bettens.

“We lanceerden in het verleden al succesvolle nieuwe producten, maar met Tout Bien gaat het gigantisch snel. Vanaf heden zullen de blikjes pils beschikbaar zijn in zowat alle Delhaize supermarkten en dit aan de prijs van 99 cent. Later volgen nog heel wat kleinere speciaalzaken, waar klanten ook de nieuwe pils zullen verkrijgen. Dat Tout Bien vooral online goed scoort, blijkt als je de cijfers er even bij neemt. Met meer dan 20.000 volgers doet het merk het beter dan Cara en zelfs Jupiler. Niet slecht dus voor een biertje. Ook op gebied van verkoop loopt het als een trein. De eerste en tweede batch, goed voor 50.000 blikken, was op minder dan 10 uur de deur uit.”

Kamping Kitsch

De vraag naar het Tout Bien bier zal dit weekend ongetwijfeld een extra stimulans kennen. De komiek is één van de headliners op Kamping Kitsch, wat voor een extra zichtbaarheid zal zorgen. In Lauwe zijn ze alvast klaar om de blikjes naar de nieuwe klanten te verschepen.