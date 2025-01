Laurens en Sarah serveren ‘fancy drinks en veggie bites’ in de Kosmopoliet

In de Hoogstraat 32 in Brugge openden Laurens Dubois (41) en Sarah Cosyn (39) de deuren van eetcafé Kosmopoliet. In een Oosters aandoend interieur kun je terecht voor een koffie, een aperitiefje en fijne vegetarische hapjes en gerechtjes. “Ik ben zelf vegetarisch en vond het aanbod in Brugge eerder beperkt”, zegt Laurens.

Op dinsdag 21 januari ging het koppel Laurens Dubois en Sarah Cosyn van start met eetcafé Kosmopoliet in de Hoogstraat 32. Als echte wereldburgers hadden Laurens en Sarah de naam voor hun zaak vlug gevonden. “Wij kennen elkaar van toen we beiden op de redactie van Professional Media Group in Zedelgem werkten, maar we zijn pas later een koppel geworden. Intussen hebben we samen ook een dochtertje van twee jaar, Lola. Laurens heeft uit een vorige relatie een zoon Aeneas (11)”, zegt Sarah, die van 2015 tot 2020 in Londen woonde en werkte, bij een bedrijf in de hospitalitysector dat samenwerkt met Airbnb. Laurens werkte in een ver verleden nog als regiojournalist voor Het Nieuwsblad maar ging later in de horeca aan de slag, onder meer bij restaurant Da Mario op de Markt en in de bar Parazzar langs de Torhoutse Steenweg. “Na mijn terugkomst uit Londen heb ik bij Fluvius gewerkt en Laurens was aan de slag voor het Rode Kruis in het opvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele. Maar dat waren beiden jobs met een aflopend contract en we moesten dus iets nieuws zoeken. En we kozen er dus voor om terug naar horeca en hospitality te gaan”, vertelt Sarah.

“Toen we hier in de Hoogstraat een mooi leegstaand pand vonden, waar evenwel nog wat werk aan was, hebben we besloten het pand aan te kopen om er onze eigen horecazaak in te starten. Interessant is ook dat we erboven kunnen wonen”, vult Laurens aan. “In dat pand huisde voorheen een Marokkaans restaurant en de basisinrichting in die sfeer trok ons wel aan. Ook de locatie is natuurlijk prachtig en is van die aard om zowel toeristen als een lokaal publiek te verwelkomen. Dat de hapjes en de gerechtjes vegetarisch zijn is een bewuste keuze want ik ben zelf vegetarisch en vond al een tijdje dat het aanbod op dat vlak in de Brugse horeca nogal beperkt is. Wat we vooral willen is een mooie beleving te bieden aan onze gasten. En we zijn alvast tevreden met de opstart waarin we een mooie mix van toeristen en Bruggelingen mochten ontvangen.”

Meer informatie vind je op https://www.kosmopoliet.com