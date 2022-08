L’apérovino opent deuren in voormalig decoratiehuis: “Brugge is geknipte stad”

In de Academiestraat 2, waar voorheen decoratiehuis Maly zat, opende L’apérovino de deuren. “Je kan bij ons genieten van een volledig menu maar ook van een lekker glaasje wijn met een klein gerechtje erbij”, zegt Julie De Mey, die al een gelijkaardige zaak runde.

Zowat anderhalf jaar is er aan gewerkt en het resultaat mag dan ook gezien worden: met L’Aperovino heeft de as Vlamingstraat-Academiestraat er een fraaie nieuwe horecazaak bij. L’apérovino is het geesteskind van de uit Maldegem afkomstige Julie De Mey. “Ik runde eerder, tussen 2014 en 2018, een gelijkaardige zaak in Maldegem”, zegt Julie. “Maar Brugge leek me altijd meer een geknipte stad voor zo’n concept. Er is een veel groter publiek voor. Aanvankelijk had ik interesse in een pand in de Ridderstraat in Brugge maar daar was een horecafunctie niet toegestaan. Dit pand hier heb ik al een tijdje geleden aangekocht maar het verkrijgen van de vergunning had wel wat voeten in de aarde en voor de werken zelf hadden we natuurlijk ook wel wat tijd nodig. In tussentijd heb ik natuurlijk niet stil gezeten en werkte ik elders in de horeca. Ik koos ook voor Brugge omdat ik echt wel een band heb met deze stad: ik heb aan de hotelschool Ter Groene Poorte gestudeerd, met een specialisatie sommelier erbij.”

Het pand waar Julie haar nieuwe zaak vestigde was jarenlang bekend als het Huis Maly, waar je terecht kon voor stoffen, gordijnen en andere decoratiematerialen. Nu heeft het dus een flinke make-over ondergaan en kreeg het een moderne maar toch warme aankleding als restaurant op het gelijkvloers en als sfeervolle wijnbar op de verdieping. “Je kunt bij ons genieten van een aantal voor- en hoofdgerechten en desserts, een lunch of menu maar ook van een lekker glaasje wijn met eventueel een klein hapje erbij. Voor dat laatste kan je dan terecht in de bar op de eerste verdieping. Die is overigens vanuit de hall afzonderlijk van het restaurant te bereiken”, vertelt Julie. Chef in de keuken is Victor Cornelis, die zijn sporen onder meer verdiende bij restaurant Pur Sang in Oostkamp. L’aperovino kiest voor een klassieke keuken met hier een daar toetsen uit de wereldkeuken.

De zaak is gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag.

Info: www.aperovino.be of www.facebook.com/aperovino.