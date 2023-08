Langverwachte krokettenbar Chapeluur gaat zaterdag open: “We serveren 7 nieuwe kroketten”

Zaterdagmiddag om 11.30 uur gaan de deuren van krokettenbar Chapeluur officieel open op de Grote Markt 1 in Kortrijk. Het team achter de culinaire onderneming bestaat uit zaakvoerder Jonith Herman (27) en vast personeel Frédéric Braem (32) en Tim Sandra (20). “De eerste reservaties komen al binnen.”

De opening van Chapeluur had een maand geleden moeten plaatsvinden, maar de dakwerken liepen vertraging op mede door hevige regenval. Niettemin zijn de bouwproblemen nu achter de rug en staat Chapeluur klaar om in Kortrijk haar tweede vestiging te openen. Sinds februari 2021 vind je de succesvolle krokettenbar immers al op de Groentemarkt in Gent.

Jonith zocht oorspronkelijk zijn tweede locatie in Antwerpen, maar de huurprijs en logistieke uitdagingen waren te hoog. “Kortrijk is als opkomende en bruisende stad een goede keuze. Zaken zoals Ribs ’n Beer, Hawaiian Poké Bowl, Bocca en Maddox trekken eenzelfde soort publiek als wij. Ik hou ook van die lokale verankering tussen horecazaken. Als we iets te kort hebben, gaan we bijvoorbeeld gewoon naar Café Leffe. We helpen elkaar.”

Shrimply the Best

Bovendien verwelkomden hij en zijn vriendin Hanne Vangheluwe (27) hun dochter Alix op 28 mei. Het gezin woont in Deerlijk. “Terwijl ik dronken selfies kreeg van mijn vrienden tijdens Sinksen zat ik in de verloskamer van Waregem”, glimlacht Jonith. “Gelukkig is Alix een droombaby, ze slaapt goed door. Bij de opening zal de ontlading groot zijn.”

Het concept van Chapeluur is uniek en biedt gasten de keuze uit maar liefst 15 verschillende soorten kroketten, elk met een ludieke naam zoals ‘Shrimply the Best’, ‘Diabolique Freak’ en ‘Silly Salmon’. Bij de opening in Kortrijk worden er zeven nieuwe kroketten aan het menu toegevoegd waaronder een vegetarische kroket, een variant met mozzarella en jalapeño, wok thai kip curry, zalm en dille, een hamkroket met Mystic Krieken, chili con carne, en scampi diabolique.

Zoete aardappelfrietjes

“De kroketten worden gecombineerd met verschillende side dishes zoals wedges, zoete aardappelfrietjes, verse Belgische frieten en zelfgemaakte salades waaronder onze fameuze koolsla, met een ruime keuze aan sauzen. Mensen gaan altijd goed gevuld naar buiten. Het grote voordeel aan Chapeluur is dat we onze kroketten in eigen beheer maken waardoor we onze creativiteit de vrije loop kunnen laten.”

“Op basis van feedback van de klanten passen we recepten aan en experimenteren we met nieuwe smaken in kleine oplagen.” Er kunnen ook aperitiefkrokettenbolletjes besteld worden en eindigen kan met appeltaart, pannenkoek of een verwenkoffie met dessertkroketjes.

Rustieke sfeer

Het interieur van Chapeluur ademt een rustieke sfeer met vergrote bierkaartjes en foto’s op de muren. Het pand werd gestript en oude elementen zijn hergebruikt zoals de zichtbare bakstenenmuur in combinatie met een houten wand en bar. In totaal zijn er 70 zitplaatsen verdeeld over de beneden- en bovenverdieping. Daarnaast biedt het terras plaats aan 40 gasten.