Landhuis Molenhof pakt drie weekends uit met pop-up bar: “We willen onze eigen ‘renaissance’ inzetten”

In Landhuis Molenhof wordt vanaf 25 februari, en dit voor drie weekends, een pop-up bar ingericht. “De tijd is er rijp voor”, zeggen de uitbaters Joris Mylle en Cindy Supply, die sinds kort ook één van de twee zonen in de zaak hebben aangenomen.

Landhuis Molenhof wordt voor drie weekends omgetoverd tot een gezellige en sfeervolle pop-up bar. “Toen ook tijdens de eindejaarsperiode van feesten nog weinig sprake was, dachten we na om alsnog met een nieuw concept uit te pakken”, zegt Cindy. “Samen met onze zoon Achille kozen we voor een pop-up bar. We hadden ook kunnen blijven klagen en niets doen, maar zo zitten we niet in elkaar.”

Net als alle mensen in de horeca beleefden ook de uitbaters van Landhuis Molenhof barre tijden. “Maar we moesten en moeten erdoor. We hopen dat we nu grotendeels uit die crisis zijn en opnieuw iedereen die wil feesten kunnen uitnodigen.” Met de pop-up wordt alvast voorzichtig gestart. “We willen in de eerste plaats onze klanten een gezellige avond aanbieden. Er is sfeermuziek van een dj en naast het drankje kan ook een eenvoudig gerechtje verkregen worden. Gewoon weer samenzijn onder vrienden dat is de bedoeling”, aldus nog Cindy. Op vrijdag opent de pop-up bar om 18uur op zaterdag is dat om 17 uur.

Sfeermuziek van een dj bij drankje of gerechtje

De pop-up bar kreeg de naam mee van ‘renaissance’. “Dit betekent letterlijk de ‘wedergeboorte’, het is een nieuwe bloei van kunst en cultuur, na een lange periode van ellende”, zegt de 25-jarige zoon Achille. “We zijn met z’n allen door een zeer moeilijke periode gegaan, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Daarom willen wij met Landhuis Molenhof onze eigen ‘renaissance’ inzetten.”

Mooi decor

De pop-up bar moet ook de start worden van een nieuw seizoen vol feesten op de Baneberg. De naam van de zaak verwijst deels naar de molen die vlak bij staat. De Lijstermolen werd recent gerenoveerd. Op zondag 24 april, op Erfgoeddag, gaat de Lijstermolen niet alleen draaien, maar ook malen. “Nog meer dan andere jaren zal de molen het decor vormen voor mooie foto’s van en voor onze gasten,” aldus nog Cindy Supply. (MDN)

Pop-up bar Renaissance is open op vrijdag 25 februari, zaterdag 26 februari, zaterdag 4 maart, zondag 5 maart, zaterdag 11 maart en zondag 12 maart en in het Landhuis Molenhof in Westouter