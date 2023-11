Lander en Marie laten je met Baroque Baroque tafelen in weelde: “Streling voor je tong en het oog”

De barokperiode ligt al enkele eeuwen achter ons, maar Lander Matthieu – met roots in Oostduinkerke – en zijn Parijse vrouw Marie Dujardin wekken die opnieuw tot leven. Met hun cateringbedrijf Baroque Baroque brengen ze immers de overvloed van weleer op tafel. In je bord én alles daarrond.

Het liefdesverhaal van Lander Matthieu (36) en Marie Dujardin (27) leest als een boek. “Ik ben opgegroeid in Oostduinkerke en trok naar hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Nadat ik daar afzwaaide, werkte ik vijf jaar lang als privéchef voor een Belgische zakenman. Daarbij reisde ik veel en bracht ik de zomers telkens door op een jacht. Zo kreeg ik de smaak van het toeren te pakken en werkte ik daarna ook op Bora Bora en in Madrid”, vertelt Lander.

Op Saint-Barthélemy, een klein eiland in de Caraïbische Zee dat vooral geliefd is bij de jetset, leerde hij drie jaar geleden ‘zijn Parisienne’ kennen. “Nadat ik voor mijn studies ook al de hele wereld had afgereisd, werkten we daar voor hetzelfde bedrijf”, pikt Marie in. “Ik stond er in voor de verhuur van de villa’s waar Lander als chef-kok aan de slag was. Al snel werden we verliefd en dit voorjaar trouwden we. We gaven elkaar het jawoord in Louveciennes, nabij Parijs, en ons trouwfeest vond plaats in Leisele.”

Pracht en praal

Nu settelden ze zich in België om hier samen te ondernemen. “Na ons avontuur in Saint-Barths belandden we in Costa Rica, waar we besloten om voor onszelf te werken. Toen het regenseizoen er zou starten, waarbij het toerisme dan op een laag pitje staat, trokken we er na een half jaar weg om onze zaak op het Europese vasteland verder uit te bouwen. Zo verhuisden we onlangs samen met ons Costa Ricaanse puppy naar Antwerpen, dichtbij onze beide families en vrienden”, zegt Lander.

“Het eten en de tafeldecoratie zijn op elkaar afgestemd”

Vanuit die nieuwe thuisbasis starten ze nu Baroque Baroque op. “Na zoveel te hebben gereisd en met onze gedeelde ervaringen op zak, keren we nu terug naar onze Europese roots. De barokperiode heeft ons in de 17de en de 18de eeuw heel veel pracht en praal gebracht en die grootsheid en weelderigheid willen wij nu op tafel brengen”, glundert Marie.

Totaalconcept

De dubbele naam van hun onderneming verwijst naar het tweeluik dat ze brengen. “We bieden een totaalpakket aan, met zowel verfijnd eten als fijne decoratie. Het oog wil immers ook wat, dus kleden we de tafel mooi aan met antiek servies en veel kant en kleur. Voor mijn menu’s grijp ik naar lokale kwaliteitsproducten en werk ik telkens volgens de seizoenen. Diezelfde visie trekken we ook door in het decoratieve aspect, bijvoorbeeld voor de bloemen die we zoeken in zelfpluktuinen in de buurt”, legt Lander het concept uit. Hij ontfermt zich als chef voornamelijk over het cateringgedeelte, terwijl Marie zich dan weer uitleeft in de genereuze aankleding. “We doen echter alles in samenspraak en wisselen veel ideeën met elkaar uit. Zo zijn het eten en de decoratie dus echt op elkaar afgestemd en vormen die één passend geheel”, verzekert ze.

Buitenland

Het koppel mikt zowel op kleine gezelschappen als grotere groepen. “Tot twaalf personen gaan we voor de beleving van intimate dining. Voor groepen bieden we dan weer fingerfood aan en werken we in buffetvorm. Zo kun je zowel voor een babyshower, een zakendiner, een trouwfeest of een vernissage een beroep doen op ons. Tot slot bieden we ook mooie houten Baroque Baroque-boxen aan, voor recepties of voor wie thuis in stijl wil aperitieven”, zegt Lander. Of ze het reizen niet zullen missen, als globetrotters? “Misschien wel, al weet je nooit waar zo’n job je brengt”, stelt Marie. “We willen events aankleden over het hele land, maar staan zeker ook open voor buitenlandse opdrachten. Wie weet zitten we volgende maand dus alweer aan de andere kant van de wereld te werken!”