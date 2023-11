Lafosse bezorgt Sergio Herman zijn eigen Molteni

Sterrenchef Sergio Herman heeft nog maar net zijn restaurant Blueness in Antwerpen geopend of de Zeeuws Vlaming is in alle discretie bezig met het uitbouwen van een testkeuken in het hart van de Scheldestad. Centraal in de keuken komt de jongensdroom van Sergio: een gepersonaliseerd Molteni-fornuis. Hiervoor mocht hij aankloppen bij de Gullegemse firma Lafosse Kitchen Technology.

De Sergio Herman Group werkte al succesvol samen met de Gullegemse firma bij het Blueness-project. Geen wonder dat de sterrenchef ook voor zijn nieuwe onderneming op Lafosse beroep wilde doen. Het Gullegemse bedrijf onderscheidt zich niet alleen door het gebruik van kwaliteitsmaterialen, maar ook door een integrale aanpak. Er wordt samen met de chef een intensief traject afgelegd waarbij de keuken specifiek naar zijn noden en wensen gemodelleerd wordt. Lafosse staat daarnaast ook in voor de installatie, de oplevering en de dienst-na-verkoop. “Eén aanspreekpunt dus voor het ganse traject”, verduidelijkt Karel Lafosse, de zaakvoerder van de firma.

Jongensdroom

Ook voor het nieuwe project werd dezelfde filosofie gehanteerd. Alleen was er voor Sergio Herman deze keer een extra persoonlijke toets. Al van toen hij als kind met zijn vader in de mosselpotten van Oud Sluis roerde, droomde hij ervan ooit zelf op zijn persoonlijke Molteni te kunnen koken. “We spreken dan ook over de Rolls-Royce onder de fornuizen”, klinkt het bij Lafosse. “De functionaliteiten van het fornuis, tot de unieke kleur toe, werden volledig volgens de wensen van Sergio samengesteld.”

Vaklui bedanken

Doordat de Gullegemse firma al sinds de jaren tachtig Belgisch invoerder is van Molteni, kon Sergio zijn nieuwe fornuis ook persoonlijk in Frankrijk gaan ophalen. Meteen ook een mogelijkheid om de vaklui te bedanken die met hart en ziel aan zijn droom hebben gewerkt. Ook de volledige keuken rond het fornuis, tot en met de ventilatie, werd door de Gullegemnaars ter harte genomen. Volgens het concept en de wensen van de ‘meester’. (AV)