Laatste tap in café Sint-Joris: afscheid van familie Barroo

Zaterdag 24 en zondag 25 juni worden de laatste dagen van Inne Barroo (42) achter de toog van café Sint-Joris. Na 101 jaar en vier generaties verdwijnt de herberg uit handen van de familie Barroo.

Begin dit jaar gaf Inne Barroo te kennen dat ze na vijftien jaar stopt met de familiezaak die precies 101 jaar geleden begon. In 1922 opende Gaston Barroo het café en 31 jaar later was zijn zoon Henri aan de beurt. Henri was de oom van Frans Barroo, die als derde generatie in 1975 in de zaak kwam. In 2008 kwam zijn dochter Inne erbij. Maar een vijfde generatie komt er niet.

De beslissing om de deur van het volkscafé dicht te trekken, is ingegeven door een aantal gebeurtenissen. “Mijn man Steve Coutigny (38) werkt overdag en als cafébazin is het bij mij vaak werken tot ‘s avonds laat. Veel qualitytime hebben we dus niet door die onregelmatige uren. Wij hebben geen kinderen en neven en nichten tonen geen interesse in de verdere opvolging. In ieder geval zal ik hier de laatste generatie Barroo zijn.”

“Daarnaast kenden we ook heel wat familiale tegenslagen. De voorbije jaren verloren we vijf familieleden, onder wie mijn vader Frans. Je leert dan wel beseffen dat het leven meer is dan werken alleen.”

Concrete toekomstplannen heeft Inne wel. “Ik zal blijven meehelpen in vakantiewoning Ten Bunderen in Krombeke. Samen met enkele koppels hebben we het voormalige klooster in de Poperingse deelgemeente opgeknapt. Ik ben er gastvrouw en doe het onderhoud, ik kom daar tot rust.”

Tijdens het rallyweekend is er laatste tap in café Sint-Joris. “Zaterdag 24 juni vanaf 18 uur beginnen we aan de laatste tap met een hapje en een drankje, vergezeld met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Zondag 25 juni is iedereen vanaf 11 uur welkom, ook voor een hapje en een drankje met muzikale omlijsting. Vanaf 15 uur staat ‘café leegdrinken’ op de agenda”, besluit Inne Barroo.

Geïnteresseerde overnemers kunnen telefonisch contact opnemen via 057 20 07 48.