Laatste service aan de gang in restaurant Ter Weyngaerd: “35 mooie jaren beleefd”

In restaurant Ter Weyngaerd in Izegem bergen chef Geert Vandermersch en zijn echtgenote Sonja Pattyn vanavond voorgoed de couverts op. “Na 35 jaar is het mooi geweest. Tijd nu om te genieten.”

Bij een goed glas zullen Geert Vandermersch en Sonja Pattyn van restaurant Ter Weyngaerd vanavond klinken op de 35 mooie jaren die ze beleefd hebben in hun restaurant. Momenteel wordt de laatste service er afgewerkt, voor een vol huis met opvallend veel vaste klanten die er nog een laatste keer bij willen zijn.

“We kwamen vaak naar hier, zeker al telkens als we iets te vieren hadden zoals verjaardagen en zo”, zeggen Marleen Volckaert, Geert Vanderbeke, Christine Vanderbeke en Ann Verheye. “Het is dicht bij huis en qua prijs/kwaliteit kan niemand hier aan tippen. Het eten was ook altijd heel lekker”, verzekert het viertal dat toen het nieuws over de stopzetting van de zaak bekendraakte, meteen een plaatsje boekte. “En wat nog primeert: na de maaltijd kon je hier altijd blijven napraten bij een glas. Je werd hier niet buitengekeken, integendeel.”

Dat nakaarten zullen de vier vandaag ook zolang mogelijk doen. “Het zal raar doen dat we hier niet meer terecht komen. Heel spijtig, maar uiteraard gunnen we het de uitbaters. Al die jaren hebben ze hun weekends opgeofferd, ze kunnen nu volop gaan genieten.”

Dit is iets wat zaakvoerders Geert Vandermersch en Sonja Pattyn willen gaan doen, maar niet zonder eerst nog eens terug te blikken op de 35 mooie jaren die ze beleefd hebben. “Dat doen we samen met de kinderen en kleinkinderen, die komen hierheen”, zegt Sonja Pattyn nog. “Iets speciaals hebben we niet voorzien, gewoon eindigen in schoonheid”, besluit ze. (MI)