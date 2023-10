La Trattoria d’Antonio opent de deuren in de Kerkstraat: Italiaanse keuken in Damme

In de Kerkstraat 26 in Damme opende op zondag 1 oktober een nieuw Italiaans restaurant de deuren. Anaïs Ragon en Antonio Cali brengen in La Trattoria d’Antonio een breed scala van de Italiaanse keuken op het bord. “Veel van onze producten worden rechtstreeks geïmporteerd uit Italië”, klinkt het.

De tijd dat je in het historische centrum van Damme enkel terecht kon voor al dan niet hartige pannenkoeken, andere tearoomgerechten en de klassiekers uit de Frans-Belgische keuken ligt duidelijk achter ons. Enkele maanden geleden opende een Thais eethuis de deuren, een tijdje daarvoor vestigde er zich een Zuid-Amerikaanse gericht steengrillrestaurantje en op zondag 1 oktober opende de Italiaanse Trattoria d’Antonio de deuren in de Kerkstraat 26.

Het horecapand stond al een tijdje leeg toen het Nederlands-Italiaanse koppel Anaïs Ragon (37) en Antonio Cali (38) het ontdekten. “Ik heb lange tijd in de horeca in West Zeeuws Vlaanderen gewerkt, in de zaal vooral, maar toen we in de coronacrisis steeds meer geconfronteerd werden met sluitingen en andere beperkingen, ben ik ingegaan op een aanbod om in Zwitserland – waar nauwelijks beperkingen waren – in een hotel te gaan werken”, vertelt Anaïs.

Heimwee naar huis

“Het is daar en toen dat ik Antonio leerde kennen omdat hij daar in Zwitserland, vlakbij de Italiaanse grens, aan het werk was als kok.” Antonio is afkomstig uit het Zuid-Italiaanse Sicilië, maar heeft ook de Noord-Italiaanse keuken onder de knie.

“We hebben een tijdje samen een restaurant gerund in Zwitserland, maar ik miste mijn familie toch wel erg en we zijn dan teruggekeerd naar Nederland, waar we verder actief waren in de horeca. Maar de droom bleef er om in deze contreien met een eigen ‘trattoria’ van start te gaan”, gaat Anaïs verder.

“Na eerst enkele panden in Brugge te hebben bekeken, werd dit fraaie pand in Damme aan ons voorgesteld door de makelaar en we waren eigenlijk direct verkocht. Het heeft net de juiste grootte om het met twee te kunnen bolwerken en het was in goede staat.” “Heel wat van onze producten worden rechtstreeks geïmporteerd uit Italië”, vertelt Antonio.

Positieve reacties

“Op onze kaart vind je diverse pasta’s maar bijvoorbeeld ook een Milanese kalfschnitzel, een entrecôte met gorgonzola of een mooi gegrild stukje zalm. We openden de deuren net op de dag van het evenement Da’Smakt hier in Damme en mochten zo al een groot publiek verwelkomen. En het belangrijkste: de reacties waren bijzonder positief!”

Meer info: 0031 611 102 764 of latrattoriadamme@mail.be