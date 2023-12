La Rose open op nieuw adres

OUDENBURG Silke en Annelies Molleman openen op zaterdag 9 december officieel hun La Rose op een nieuwe locatie. “Het was Silke die het initiatief nam om een eigen pand te kopen, maar we wilden wel in Oudenburg blijven. En de gelegenheid deed zich voor op het gelijkvloers van een nieuw gebouw in de Zandvoordsestraat 24”, vertelt zus Annelies.

Het was Annelies (27) die in april 2018 in de Zandvoordsestraat 5 startte met haar beautysalon La Rose. Zus Silke studeerde in 2019 af als nagelstyliste en meteen gingen de zussen samen aan de slag. “Naast schoonheidszorgen konden we zo ook de klanten verwennen met mooie nageltjes”, vertelt Silke (23). En daarna kwam er ook de verkoop van kledij bij. “En werd de ruimte hier te klein”, vult Annelies aan.

Gekocht

Opnieuw huren zag Silke niet zitten, dus nam zij het initiatief om een pand te kopen. En dat vond ze in een nieuw appartementsgebouw. Ze zette de stap om het gelijkvloers te kopen. Op zaterdag 9 december kunnen de zussen hun nieuwe zaak feestelijk openen, om dan op 11 december hun werkzaamheden er echt te starten.

“Ik kan dan de klanten verwennen met mooie nagels tegen de feestdagen”, verheugt Silke zich erop. “De trend is in de loop der jaren wat geëvolueerd. Zo zijn de tekeningen op de nagels fel verminderd en worden de kleuren aangepast aan het seizoen: in de zomer worden lichtere kleuren gevraagd, in de winter donkere, en voor eindejaar werk ik dikwijls met glitter.”

Ook Annelies evolueert in de verzorging mee. “Twee jaar geleden ben ik voor gelaatsverzorging overgestapt naar de producten van Dr. Renaud, en daarmee heb ik betere resultaten.”

Elk een eigen plek

In het nieuwe pand zullen Silke en Annelies elk hun eigen plek hebben om te werken. En er komt een aparte hoek met fashion, die nu midden in de zaak hangt.

“Het zijn spannende maanden geweest. We zijn blij eindelijk een nieuwe start te kunnen nemen in een toch wel groter pand dan waar we al vier jaar samenwerken”, besluiten Silke en Annelies Molleman.