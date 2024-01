La Cara brengt warmte van Sicilië naar Wevelgem

Siciliaan Vincenzo La Cara startte onlangs zijn eigen restaurant in de Kortrijkstraat. Met veel passie vertelt hij over zijn pasta’s en pizza’s, bereid met de originele Napolitaanse producten. Zijn nonna leerde hem nog de kneepjes, restaurant La Cara brengt zo de warmte van Sicilië naar Wevelgem.

Een Italiaans restaurant in deelgemeente Wevelgem, hoe lang is dat geleden? Sinds een vijftal weken kan je in restaurant ‘La Cara’ genieten van een uitgelezen aantal Italiaanse gerechten.

Achter het fornuis, of liever voor de oven want het restaurant heeft niet echt een keuken, staat Vincenzo La Cara (41) te glunderen. La Cara – Italiaans voor ‘de dierbare’ – is meteen de naam van de zaak. Vincenzo woonde in zijn jeugd in Agrigento op Sicilië waar zijn oma hem de knepen van het Italiaanse koken bijbracht. Hij verhuisde als jongeling naar Lampedusa, daar werkte hij in restaurants en leerde er de stiel. 28 jaar geleden kwam hij dan naar België om er in verschillende restaurants te werken. En nu heeft hij dus zijn eigen zaak die hij runt samen met Elodie Giulani (40) die instaat voor het interieur. Hun ideeën bundelden ze in La Cara.

Napolitaanse pizza

Op de kaart staan antipasti, rijkelijk belegde bruschettone, pasta’s en vele pizza’s. De wijnkaart is bijzonder uitgebreid. “Een begin”, vertelt Vincenzo. “We zoeken nog naar wat onze klanten willen, het huidig aanbod valt alvast in de smaak merken we. De basis is dat alles wat we verwerken, vers is. Voorlopig hebben we geen keuken nodig, alles wat ik klaarmaak komt uit de oven die op traditionele wijze met hout wordt aangemaakt. Dat is ook de basis voor de echte Italiaanse pizza, ‘la vera pizza italiana!’ En aangezien Napels de mama is van de pizza, bereiden we de pasta met de beste bloem, de caputo Napolitano. En de tomaten die ik gebruik zijn de pomodoro Rosso Gargano uit Napels.”

Passie

Vincenzo vertelt het op zijn vurig Italiaans, in een mix van Frans en Nederlands waar het Italiaans nooit ver weg is. Met dezelfde passie belegt hij de volgende bruschetta en pizza’s. Vincenzo en Elodie brengen op die wijze een stukje warm Sicilië naar de Kortrijkstraat 412 in Wevelgem.

La Cara is dagelijks open van 12 tot 14 en van 18 tot 21 uur. Op zondag is het restaurant gesloten. Online bestellen en afhalen is mogelijk via www.lacara.be