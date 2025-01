KVK-trainer Yves Vanderhaeghe brengt bezoekje aan oliebollenkraam van supporter Sharon: “Al mijn hele leven zot van de Veekaa”

Sharon Bultinck van oliebollenkraam Kermisgastronomie beleefde vrijdag nog een leuke afsluiter van haar kerstperiode op de Grote Markt in Roeselare. Yves Vanderhaeghe, huidig trainer van KV Kortrijk, verraste haar met een bezoekje. “Ik ben al sinds ik 14 dagen oud ben supporter van de Veekaa”, aldus Sharon, die haar favoriete voetbaltrainer trakteerde op een gratis pak oliebollen. Die werden even nadien opgesmuld in kledingwinkel Boggi, waar het idee gerijpt was om de trouwe voetbalfan te verrassen.

Tijdens de eindejaarsperiode konden bezoekers aan de Grote Markt in Roeselare aan het kraam van Sharon Bultinck van Kermisgastronomie smullen van tal van lekkernijen. De Wevelgemse is grote fan van KV Kortrijk. “Van toen ik veertien dagen oud was. Mijn vader nam me toen al mee naar het voetbal. Ik ben er nooit meer vertrokken en probeer alle wedstrijden van Veekaa mee te pikken. Die tegen Charleroi moest ik recent spijtig genoeg missen. Ik moest hier toen in mijn kraam staan, maar heb wel voortdurend de wedstrijd op een klein schermpje gevolgd”, aldus Sharon die op haar arm ook een tattoo van haar favoriete voetbalploeg heeft staan.

“Nu ik in het land ben, vind ik het leuk om eens een supporter te verrassen” – Yves Vanderhaeghe

Luc Huyghebaert van kledingwinkel Boggi uit de Noordstraat schoof tijdens de eindejaarsperiode meermaals aan het kraam van Sharon aan. “Zo kwam ik ook te weten dat ze groot supporter van KV Kortrijk is.” Luc is nauw bevriend met Yves Vanderhaeghe, huidig trainer van de eersteklasser. “Ik vond het dan ook leuk om Sharon te verrassen.”

Gratis oliebollen

Vrijdagavond brachten de twee vrienden een bezoekje aan het oliebollenkraam. “Doordat we volgende week vrijdag al terug moeten spelen, trekken we niet op winterstage naar het buitenland. Doordat ik in het land ben, doe ik graag eens iets dergelijks voor een grote supporter van KV Kortrijk”, aldus Yves. De graag geziene voetbaltrainer nam even een kijkje achter de schermen van het oliebollenkraam en bestelde oliebollen. “Die krijg je cadeau”, glunderde Sharon die het bezoekje van haar favoriete voetbaltrainer erg smaakte.”

Yves en Luc keerden met hun presentje terug naar Boggi, waar de bezoekers getrakteerd werden op lekkere oliebollen.