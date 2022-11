Kurt stopt met succesvolle horecazaak Café au Lait: “Beste tijd ligt achter ons”

Het welbekende Café au Lait op de Blankenbergse Grote Markt krijgt na twintig jaar nog eens nieuwe uitbaters: zaakvoerder Kurt Oosterlynck zoekt, na dertig jaar horeca, andere oorden op. “Ik vind geen personeel meer, alles blijft maar duurder worden, en straks gooien ze hier ook nog eens voor twee jaar de Markt open”, klinkt het gelaten.

Kurt Oosterlynck (56) is een bekend horecagezicht in Blankenberge. “Ik heb hier vroeger, toen onze badstad nog een bruisend nachtleven had, de Pancho Villa uitgebaat, achter het casino. De Café au Lait deed ik ondertussen ook al negentien jaar, alles samen heb ik net geen dertig jaar in de horeca gestaan”, vertelt hij.

Daar kwam zondag dus een einde aan, want Kurt heeft het gehad met de horeca.

“Wat ik hierna ga doen, weet ik nog niet, maar het zal alleszins geen horeca meer zijn. Ik deed het nog altijd graag, dat was het probleem niet. Mijn zaak zat ook nog alle dagen stampvol. Maar sinds corona vond ik haast geen personeel meer, en ondertussen blijft alles maar opslaan. Op het einde was ik alleen al aan personeelskosten 1.250 euro per dag kwijt”, klinkt het.

De geplande heraanleg van de grote Markt speelde ook mee in Kurts beslissing. “Straks gooien ze hier voor twee jaar de Markt open. Dat betekent twee jaar lang geen marktdagen meer, geen kermisweekends, geen terras voor mijn deur. Hoe kan je dan nog deftig je zaak blijven runnen”, haalt hij zijn schouders op.

Aalst en Sint-Niklaas

Het is met gemengde gevoelens dat Kurt zondag de allerlaatste pintjes tapte in zijn café. “Veel mensen kwamen hier elke morgen hun koffietje drinken. Ik had ook veel klanten uit het binnenland: gisteren zijn er nog mensen langs geweest uit Aalst en Sint-Niklaas. Ze wilden per se nog eens afscheid komen nemen.”

Kurt vreest dat hij niet de laatste horeca-uitbater is die er een punt achter zet.

“Blij dat ik nog de goeie tijden heb meegemaakt, maar in het huidige klimaat is de horeca gewoon niet meer rendabel. Een kleine familiezaak heeft nog wel toekomst, maar van zodra je een paar mensen in dienst hebt, geraak je nog amper uit de kosten. Voor mij was dit hét moment om te stoppen, nu mijn contract ten einde loopt”, aldus Kurt.

Al zullen we misschien nog wel van hem horen. “In april zal het dertig jaar geleden zijn dat ik in de Pancho Villa begon. Ik overweeg een reünie in Het Witte Paard”, knipoogt hij.

(WK)