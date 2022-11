Kurt, Ivo en Hans ontvangen je in Bistro & Bier ‘t Oud Gemeentehuis

Het Oud Gemeentehuis in Ruddervoorde is getransformeerd naar Bistro & Bier ‘t Oud Gemeentehuis. Kurt Dekeyser, Ivo Van Cleven en Hans De Spiegelaere werken er samen aan een menukaart met alleen maar gerechten waarin bier is verwerkt.

Met de drie vrienden is er heel wat horeca-ervaring samengebracht in Bistro & Bier ‘t Oud Gemeentehuis.

Kurt Dekeyser (39) heeft veertien jaar in de hotelsector in het buitenland gewerkt, en daarna zes jaar in België. Tot vorig jaar was hij operations manager in Sea Life Blankenberge. Hij droomde van een eigen horecazaak en opende ‘t Oud Gemeentehuis in Hertsberge als een soort van pop-up.

Ivo Van Cleven (41), die de keuken voor zijn rekening neemt, brengt meer dan 23 jaar ervaring mee naar Ruddervoorde. Hij was tot voor kort chef in brasserie De Gilde in Brugge, maar hij droomde net als Kurt van een eigen zaak.

In het Oud Gemeentehuis leerde Kurt Hans De Spiegelaere (38) kennen en vertelde hem over zijn droom. Er ontbrak echter nog een factor, besefte Kurt: iemand die kon toveren met ingrediënten en iets feestelijks op een bord kon brengen. Daarop sprak Hans, die nu de boekhouding voor zijn rekening neemt, Ivo aan. En de rest is geschiedenis.

“We hadden eigenlijk alle drie samen dezelfde droom, en toen het Oud Gemeentehuis in Ruddervoorde over te nemen was, vielen alle puzzelstukjes eigenlijk op hun plaats en zijn we ervoor gegaan”, zegt Kurt. “Elk met zijn eigen capaciteiten, hebben we dan Bistro & Bier ‘t Oud Gemeentehuis geopend.”

Wie z’n zaak Bistro & Bier noemt, heeft natuurlijk iets met bier: in alle gerechten proberen de drie vrienden bier te verwerken. Maar eten is er niet verplicht. Ook wie gewoon een goed glas wil komen drinken, is welkom.

