Kurt en Angela pakken uit met aardappelbier: “Leuke twist in onze frituur”

Angela Wang en Kurt Decoene, de nieuwe uitbaters van frituur Ons Dorp in Menen, mochten deze week hun eerste klanten verwelkomen. Hun slogan ‘Fries and More’ blijkt alvast geen loze belofte te zijn, want behalve frietjes en snacks kan je er ook terecht voor bier op basis van aardappelen.

Vooraleer ze het frituuravontuur op de wijk Ons Dorp aanvatten, waren de twee geboren ondernemers actief in de chocolade- en biersector. “In 2016 stonden we mee aan de wieg van een brouwerij in Heule, tot ik er in 2019 uitstapte als medezaakvoerder”, vertelt Kurt Decoene.

“Het leek ons een leuk om de link te maken tussen onze brouwersachtergrond en de frituurwereld. Dus hebben we voor de gelegenheid twee biertjes laten brouwen op basis van aardappelen: het ‘Patatje’, en de ‘Patat’. We gebruiken een origineel recept uit 2016, maar voegen er vers gesneden frieten aan toe. Het zetmeel dat door het kookproces vrijkomt, zorgt voor extra alcohol. Beide bieren gisten na op de fles.”

“Het ‘Patatje’ is een sterk blond bier met een alcoholgehalte van 6,5 %. Het is een ‘dry hopped’ bier: de Mandarina Bavaria-hop wordt pas achteraf toegevoegd en dat zorgt voor een fris citrusaroma met een hint van mandarijn. De ‘Patat’ is een tripel van 9,5 %, fruitig van smaak. Brecht Verborgh van De StraeteBrouwerie uit Desselgem brouwde van elk bier 80 liter.”

“Het concept van aardappelbier is wellicht niet uniek, maar het zorgt wel voor een leuke twist in onze frituur. Voorlopig zijn de biertjes alleen hier verkrijgbaar. We hopen dat ze in de smaak vallen bij onze klanten. We willen ze ook graag serveren tijdens de halfoogstbraderie op de wijk Ons Dorp.”

Dikke frieten

De recent overgenomen frituur kreeg de voorbije weken een opfrisbeurt. “Maar de unieke dikke frieten, die de klanten gewend zijn, hebben we behouden. Ook het snackaanbod blijft grotendeels hetzelfde. Nieuw in het gamma is de Fish ’n Cheesio, een grote visstick met kaas. Je kan ons volgen op de Facebookpagina ‘Frituur Ons Dorp Menen’ en op www.onsdorp1981.com”, besluiten Kurt en Angela.