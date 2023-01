Krottegem krijgt kroegentocht langs tien handelszaken en vereniging

Vrijdag 17 maart wordt Krottegem het decor van een nieuw kroegentochtconcept. Tien handelszaken en een vereniging hebben de krachten gebundeld om er een leuke avond van te maken waar gezelligheid, ontmoeting én muziek primeren.

“Het is voor de tien deelnemende zaken vooral de bedoeling om Krottegem in de picture te plaatsen en mensen samen te brengen”, zegt Frederik Turpyn van café Barlaban. “Ons organisatorisch team beperkt zich niet enkel tot de gekende trekkers zoals Frank Wauters en Inval vzw. Ook een verzekeringskantoor, dat voor de gelegenheid door theesommelier Ann Vansteenkiste wordt omgevormd tot een theehuisje, de gelagzaaltjes van een hotel en de voetbalkantine maken deel uit van ons initiatief. Alle ondernemers en verenigingen die zich aangesproken voelden en Krottegem in hun hart dragen, hebben we gecontacteerd.”

Een betere benaming zou volgens Frederik ‘locatietocht’ zijn, maar zoiets doet bij de meeste mensen geen lichtje branden. “Daarom hebben we het woord kroegentocht wel als herkenbaar uitgangspunt gebruikt. Het is de allereerste editie in deze vorm. Het concept leent er zich toe muziekliefhebbers de kans te geven op een comfortabele manier binnen een straal van ongeveer 500 meter zeker zeven van de tien groepen aan het werk te zien en te horen. Er wordt opgetreden in blokken van drie kwartier met een pauze, waardoor mensen zich ondertussen kunnen verplaatsen. Door de verscheidenheid aan genres kun je bijvoorbeeld blues, latina-muziek en een coverband meepikken. Ook Bram Verstappen, een West-Vlaams kleinkunsttalent dat dit jaar bij The Voice hoge toppen scheerde, krijgt bij ons een podium. Met Krottegem Beweegt willen we in de toekomst geen individuele initiatieven een plaats geven. Enkel organisaties die door een samenwerking van verschillende ondernemers of inwoners gedragen worden, mogen dit forum gebruiken. Naast deze kroegentocht kan dit ook over een thematische wandeling of iets dergelijks gaan. De buurt samenbrengen of mobiliseren blijft de belangrijkste uitdaging. Iedereen is welkom om met creatieve evenementen op de proppen te komen.”

Het programma

In Fonduerestaurant La Paix brengt Jamina Artist West-Vlaamse kleinkunst. Pancrase staat op het podium in Stad Brugge terwijl de Basscats in de Arena hun ding doen. In Barlaban vind je de Engelse singer-songwriter Sean Taylor, café Breda Viva la Vie heet de Ierse ambiancefolk van Two Irish Cowboys welkom terwijl je bij Claeren het betere salsa- en tangowerk van Picking Combo kunt aanschouwen. In de Bonte Os zie je Meermens aan het werk, bij Buurthuis Inval vzw kun je genieten van het soulwerk van Groove Messiahs en de kantine van Club Roeselare is het decor voor de countryklanken van Peter Cody terwijl plaatselijk jong Krottegems rap- en hiphoptalent in het jeugdhuis van de KAJ, de KAmeleJon, hun kunnen mogen tonen. Deze Krottegemse Kroegentocht is een gratis organisatie van Amate Galli vzw, Krottegem Beweegt met de steun van Stad Roeselare.