Krokettenbar Chapeluur komt deze zomer naar Kortrijk

We moeten binnenkort niet langer naar de Groentenmarkt in Gent trekken om de kroketten van Chapeluur te proeven. Zaakvoerder Jonith Herman (27) van Deerlijk opent deze zomer een tweede vestiging op de Grote Markt, in het pand waar voorheen Bistro Allo Allo zat. “Dit keer mét een terras, zo kan het concept Chapeluur volledig uitgerold worden”, klinkt het.

“De keuken zal doorlopend open zijn en we serveren eveneens tapasplankjes op basis van onze kroketjes. Ook met onze desserts, wafels en pannenkoeken leggen we de link naar ons favoriet product”, laat Jonith Herman weten. In 2021 opende Jonith zijn uniek concept in Gent. Het idee ontstond echter al in 2018, toen hij zijn vrienden had uitgenodigd om te komen eten.

Hij maakte toen verschillende kroketten klaar en stelde zijn idee voor. Iedereen was enthousiast. Omwille van corona kon hij pas enkele jaren later zijn concept omzetten in werkelijkheid. “Het was een stille droom om uit te breiden naar meerdere locaties. Ik had er eigenlijk niet op gerekend dit jaar nog een nieuwe locatie te openen, zeker in tijden van energiecrisis en inflatie, maar de kans deed zich voor om dit pand in te nemen en dat kon ik niet laten liggen. In Gent missen we een terras en hier maken we dat goed, zeker op een toplocatie zoals de Grote Markt.”

Zowel gelijkvloers als eerste verdieping worden restaurant, goed voor 60 plaatsen binnen. Jonith wil gaan voor een gezellig interieur, waarbij de oude bestaande elementen zoals een verborgen bakstenen muur naar voor komen.

Zijn er nog kroketten?

Met 20 verschillende soorten ambachtelijke kroketten is de keuze heel ruim bij Chapeluur. Daarbij blijven de klassiekers zoals kaas- en garnaalkroketten het hele jaar door op de kaart staan, aangevuld met enkele seizoensgebonden kroketten. Met het herfstseizoen was dat bijvoorbeeld op basis van kip en pompoen en met het wildseizoen op basis van everzwijn en veenbessen. Daarnaast biedt Chapeluur ook een achttal vegetarische kroketten aan en één volledig plantaardige kroket, maar dat aantal wil hij optrekken naar drie. “Het is een vrij concept in die zin dat we geen menuformules hebben. Je kan vrij kiezen hoeveel kroketten je wil en welke variaties. Dit kan je combineren met salades, frietjes, wedges en zelfs aardappelkroketjes.”

Het pand is sinds deze maand in renovatie en zal normaal tegen de zomer klaar zijn voor de opening. “We mikken op zaterdag 1 juli, de start van de zomervakantie, maar zoals dat soms gaat met renovaties is het moeilijk om dat te beloven. Daarnaast is mijn vriendin Hanne ook zwanger van ons eerste kindje, uitgerekend voor eind mei. Het wordt een drukke periode”, glimlacht Jonith

Voor de vestiging in Kortrijk zoekt Jonith nog een vaste medewerker. Solliciteren kan via jobs@chapeluur.eu.