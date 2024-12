Kristien en zoon Lander geven de fakkel door in De Platse“Ik zal de qualitytime met mama missen”

In Nieuwkerke bakken Kristien Vanoverberghe (57) en haar zoon Lander Debu (26) sinds 2014 de frietjes. Op 21 december zullen ze dat voor het laatst doen, want dan laten ze de goeddraaiende frituur over aan een koppel uit Le Bizet. Op zondag 22 december trakteren ze hun trouwe klanten.

Kristien had samen met haar man Hans Debu 30 jaar een garage in Sint-Eloois-Winkel. “Klanten van de garage baatten de frituur uit in Nieuwkerke. Zij combineerden hun frituur met kermissen en die combinatie bleek niet langer haalbaar”, vertelt Kristien. “We hebben twee dochters en een zoon, en het zag ernaar uit dat er geen opvolging was voor de garage. Het leek ons een mooie kans om de frituur over te nemen.”

Eerst begonnen ze wat verderop in het dorp. “Een gebouw dat we huurden. Na enkele jaren werd het te klein. In februari 2017 kochten we het voormalige café Breugelhof, een echt volkscafé dat onder meer bekend stond voor de lekkere picon. Na twee jaar van intensieve verbouwingswerken openden we hier onze nieuwe frituur. De naam De Platse hebben we behouden en paste nu nog meer. Er zijn 60 zitplaatsen binnen en in de zomer kunnen we nog 100 mensen op ons terras zetten.” Zoon Lander, toen nog leerling automechanica, koos om mee in het nieuwe verhaal te stappen. “Ik combineerde school met deeltijds werken en na drie pittige jaren had ik mijn diploma van hulpkok”, zegt Lander. “Doorheen de jaren is De Platse mooi blijven groeien. Op vrijdagavond komen de jonge gasten hier, zoals de plaatselijke KLJ of voetbalploeg SK Nieuwkerke. Op zondagmiddag zijn het de gezinnen en een iets ouder publiek.”

“Onze grote troeven zijn onze verse bereidingen. In de zomer zijn de koude visschotel en schotel preparé echte aanraders. Als aperitief raden we de huisgemaakte picon aan. Daarnaast staan we bekend voor onze klant -en kindvriendelijkheid. Bij de smulboxen voorzien we steeds een mooi cadeau en in de zomer is er een springkasteel. Daarnaast zijn we volledig rolstoeltoegankelijk en is er aangepast sanitair voorzien.”

Na tien succesvolle jaren is het binnenkort tijd voor iets anders. “Mijn man heeft de laatste jaren een serieuze medische lijdensweg achter de rug en kan niet meer werken. Plots kwam er een koppel uit Le Bizet met de vraag of we de frituur wilden overlaten. Die trein passeert niet elke dag en uiteindelijk beslisten we om in te gaan op hun voorstel. We wonen nog steeds in Lendelede en ik wil graag wat meer bij mijn man zijn. Let wel, ik ga nog niet met pensioen. Ik zal wel nog enkele shifts meedraaien en bekijk ook nog andere pistes. Ik zoek iets waar ik menselijk contact heb”, zegt Kristien.

Schoonmaakbedrijf

Ook Lander wilde het over een andere boeg gooien. Hij ruilt het frituurvet in voor de kuisproducten. “Na al die jaren voel ik dat ik de stiel onder de knie heb. Het is echt niet te onderschatten. Op de drukke momenten is het flink doorwerken en steeds het overzicht bewaren. Bovendien namen we de voorbije jaren niet veel verlof. Traditioneel zijn we gesloten met kerst en nieuwjaar, zodat ik thuis ben met mijn verjaardag op nieuwjaarsdag. In 2025 keer ik dus niet meer terug. Ik ga vanaf half januari aan de slag als mede-zaakvoerder van een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Ik heb mijn hart en ziel in De Platse gestoken en ik heb altijd graag gewerkt met mijn moeder. Ik zal onze qualitytime wel missen na 11 jaar. Het zal in het begin ook wel raar aanvoelen. We zijn bekende Nieuwkerkenaars geworden”, lacht Lander. “Tegelijk kijk ik uit naar een nieuw leven. Ik woon nu samen met mijn vriendin en ik wil in de weekends wat meer vrije tijd hebben.”

Traktaat

Kristien en Lander zullen niet zomaar de deur dichttrekken. “Op 21 december is het onze laatste dag. Op 22 december nemen we afscheid van onze trouwe klanten en trakteren we iedereen op een hapje en drankje. Er zal wellicht een traantje vloeien. De klanten en de Nieuwkerkenaars zitten in ons hart. We wensen onze opvolgers Laurent en Melissa veel succes.”