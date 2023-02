Kristie Leman (32) opent ‘Bakteef’, de eerste volledig vegan koffiebar in Kortrijk

Met Bakteef is de Nieuwstraat in Kortrijk een hippe koffiebar rijker. Kristie serveert naast thee van Kortrijkse ZijTak en koffie eveneens ontbijt, huisgemaakte desserts en gebak en lunch, allemaal 100 procent plantaardig.

“Op de kaart staan voorlopig kleurrijke superfood bowls met açai-bessen of chia en toasten met bijvoorbeeld hummus of avocado. Voor mijn koffies werk ik uitsluitend met amandel-, haver- en kokosmelk. In de zomer komen daar nicecream bowls bij.”

Eerder werkte Kristie als chef bij Malmo en erna bij Tarterie. “Dat was niet helemaal mijn ding want ik moest werken met vlees en vis, wat als vegetariër niet aangenaam is. Na de coronaperiode besloot ik voor mijn eigen zaak te gaan, met de steun van Starterslabo en mijn vader Patrick. Intussen ben ik sinds eind 2022 volledig veganistisch beginnen eten.”

Stoere Hello Kitty

Kristie koos met ‘Bakteef’ bewust voor een wat alternatieve naam die makkelijk te onthouden is en blijft hangen. “Ik vind het ook Kortrijks en past bij de vibe die ik hier wil creëren. Voor het interieur wou ik de speelse en kleurrijke stijl van Amsterdam of Berlijn. Mijn logo is een stoere versie van Hello Kitty, ik ben altijd fan geweest van het personage. We hebben ze aangepast met piercings, tatoeages en botjes in plaats van een strikje.”

Kristie woont samen met haar vijfjarige dochter boven Bakteef. “Voorlopig bak ik alles boven in mijn oventje. Met tijd is het de bedoeling om van mijn keuken een atelier te maken met professionele ovens zodat ik mijn taarten niet langer één per één moet bakken (lacht).”