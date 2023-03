Krijgt Torhout een McDonald’s aan de Bruggestraat?

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een McDonald’s op de hoek van de Bruggestraat met de Pottebezemstraat. Daar, tegenover het tankstation Dats 24, staat nu nog de villa van Stany Hollevoet en zijn vrouw Rosa Casier.

Het is de bedoeling om het huis te slopen en er het fastfoodrestaurant te bouwen met bijhorende parking. Het openbaar onderzoek is sinds een paar dagen gestart en loopt tot en met 21 april. Daarna moet het College van Burgemeester en Schepenen beslissen of het de vergunning verleent.

Burgemeester wacht openbaar onderzoek af

Burgemeester Kristof Audenaert laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “We wachten nu eerst de eventuele bezwaren af die uit het openbaar onderzoek kunnen voortvloeien”, zegt hij. “Dan zullen we goed overwegen welke beslissing we nemen. Ik kan daar niet op vooruitlopen.”

Een McDonald’s zou in een studentenstad als Torhout bijna zeker succes kennen. Het restaurant zou voorzien zijn van een zitgedeelte plus een McDrive voor afhaal. De omgevingsvergunning is aangevraagd door LKM Advies uit Antwerpen. Uiteraard gaan Stany en Rosa akkoord om hun eigendom te verkopen.