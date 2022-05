Krijgt Oostende straks weer sterrenrestaurant?

Het kruim van de Belgische gastronomie heeft er wat langer op moeten wachten dan gebruikelijk, maar op maandag 23 mei worden opnieuw Michelinsterren uitgedeeld. Ook in Oostende wordt opnieuw uitgekeken naar de bekendmaking. Krijgt de badstad, na alle inspanningen van de voorbije jaren, weer een sterrenrestaurant?

Het laatste sterrenrestaurant in Oostende sloot in 2004 de deuren. Dat was Au Vigneron, waar wijlen chef Jean-Marie Daue sinds 1966 in de potten roerde. In 1971 haalde Daue een eerste Michelinster en in 1975 een tweede. In 1992 verloor hij zijn tweede ster en in 2003 moest de topchef ook zijn enige overgebleven ster inleveren. Een jaar later diende de familie Daue de deuren te sluiten omdat de Koninklijke Schenking – de toenmalige eigenaar van het pand – een publieke functie wou geven aan de Villa.

Bib Gourmand

Met Au Vigneron verdwenen ook de sterren uit Oostende. Opvallend was nog de story rond de Ostend Queen, het niet meer bestaande restaurant op het dak van het Kursaal, dat in de Michelingids 2005 al voor de opening een ‘Bib Gourmand’ had gekregen, wat staat voor kwaliteit tegen een redelijke prijs. De gids werd herdrukt en sindsdien slaagden geen Oostendse restaurant er nog in – ondanks ongetwijfeld lekkere maaltijden – een ster binnen te rijven.

Jean-Marie en Joanna Daue baatten tot 2004 het restaurant Au Vigneron uit in de Koninklijke Villa, het laatste sterrenrestaurant van Oostende. © Edwin Fontaine

Toerisme Oostende levert al jaren inspanningen om weer sterren naar de badstad te halen. In 2015 startte een kwaliteitstraject, met onder meer een restaurantcommissie die de degelijke adresjes er uitpikt. Die worden gepromoot via de toeristische infokanalen. Er kwamen ook mystery visits, anonieme bezoekjes door restaurantdeskundigen. Ook het culinaire evenement A l’Ostendaise – dat in het laatste weekend van juli na twee jaar stilte voor de achtste keer plaatsvindt – en de succesvolle campagne rond de Oostendse garnaalkroketten passen in de strategie om de stad te promoten als gastronomische hotspot.

Gault & Millau

Die strategie levert al resultaat op, want in de Gault & Millau ging Oostende vorig jaar van zes naar tien restaurants. Ristorante Marina, STORM, Lusitania, Bistro Mathilda, Brasserie David, Mange Tout, Kiss the Chef, Savarin, Belle de Jour en Frenchette staan nu in de gerenommeerde culinaire gids, die echter nog niet kan tippen aan de Michelin. Maar 2022 zou wel eens het jaar kunnen zijn waarin een of meerdere van die restaurants een ster krijgt. Een van de kanshebbers is Michiel Rabaey – onlangs nog bekroond door de 33 Masterchefs – met restaurant STORM in de Hendrik Baelskaai.

Michiel zelf blijft er rustig onder. “Ben ik dan een van de kanshebbers?”, vraagt hij zich af. “Eigenlijk ben ik best blij met hoe de zaken draaien hoor. We hebben plaats voor 22 couverts en dat zorgt ervoor dat mijn vrouw Nathalie en ik zonder personeel kunnen werken. Of die ster veel zou veranderen? In principe zijn we nu al drie maanden vooraf volgeboekt, hoewel er uiteraard nu en dan een tafeltje vrij komt. Mocht ik die ster niet krijgen, zou ik niet teleurgesteld zijn, maar natuurlijk is een Michelinster mooi meegenomen. Ik gun het echter iedereen in Oostende. Er is wel degelijk kwaliteit aanwezig in onze stad.”

Op termijn is Willem Hiele wellicht een van de kanshebbers. De flamboyante chef haalde met zijn zaak in Koksijde één ster binnen, maar hij heeft die gesloten en opent binnenkort zijn nieuwe restaurant, weliswaar op Oudenburgs grondgebied, net over de grens met Zandvoorde. De kans is reëel dat ook die zaak in aanmerking komt voor een ster, maar uiteraard niet voor ze is geopend. Volgens burgemeester Bart Tommelein is een sterrenrestaurant alvast welkom. “Oostende heeft een zekere uitstraling en dan is een Michelinster mooi meegenomen. Er is in Oostende voor elk wat wils en elke horecazaakzaak is even belangrijk. Een sterrenrestaurant trekt echter andere mensen aan, die hier ook meer dan welkom zijn. Sommigen vinden een sterrenrestaurant geen must, maar in combinatie met het overige aanbod kan dat zeker. Het culinaire gedeelte is heel belangrijk voor een stad als Oostende.”

Veel inspanningen

Directeur van Toerisme Oostende Peter Craeymeersch bevestigt: “Het kwalitatieve aanbod van restaurants is de voorbije jaren serieus verhoogd door alle inspanningen. Ook wij hopen dat we de komende jaren een sterrenrestaurant naar voren kunnen schuiven. Het is de bevestiging dat we er culinair op vooruit gaan en het zorgt ook dat een nieuw publiek Oostende leert kennen.”

Culinair journalist Georges Keters. (foto LC)

Ook culinair journalist Georges Keters vindt dat Oostende een sterrenrestaurant broodnodig heeft. “Als je ziet hoeveel er in Knokke zijn, dan verdient Oostende minstens een sterrenrestaurant en zelfs meerdere”, zegt Keters. “De kanshebbers? Als ik een top-drie moet noemen, zijn dat voor mij STORM, Lusitania en Mathilda.”

De chefs van de toprestaurants in Oostende zullen nog een weekendje geduld moeten beoefenen, want de sterren worden pas maandag uitgedeeld.

David Dewaele en zijn vrouw Alexandra Janssens: “Voor ons hoeft het niet.” © Jeffrey Roos

Brasserie David: “Na Au Vigneron vreemd genoeg geen ster meer voor Oostende” David Dewaele (52) verwierf naam en faam als sous-chef van sterrenchef Geert Van Hecke in De Karmeliet in Brugge. Vorig jaar kreeg hij met zijn eigen zaak brasserie David in de nieuwe Gault & Millau bij een eerste vermelding meteen 13 op 20. “Een ster? Dat is niet meteen onze ambitie.” David vormde enkele jaren een tandem met Jean-Philippe Susilovic (47) in restaurant Bentley’s. Eind september 2020 sloot het restaurant de deuren en gingen beiden hun eigen weg. Dewaele opende, samen met zijn vrouw Alexandra Janssens, brasserie David op de hoek van de Christinastraat met de Sint-Sebastiaanstraat. Jean-Philippe van zijn kant startte met zijn vrouw Daorung Kaenphutsa (38) restaurant Kiss The Chef langs de Visserskaai. Net als brasserie David kreeg ook Kiss The Chef vorig jaar 13 op 20 in de Gault & Millau. Op een ster zit David niet te wachten. “Wij willen gewoon lekker eten serveren in een ongedwongen sfeer”, zegt David. “Ik ben niet zo gek van die druk die op je schouders ligt, zoals dat bij een sterrenrestaurant het geval is. We zijn al lang blij met onze vermeldingen in de Gault & Millau en de Michelingids. Een ster is niet meteen onze ambitie.” Geen makkelijke stad Ook al heeft hij zelf de ambitie niet, volgens David Dewaele verdient Oostende wel een sterrenrestaurant. “Oostende kan dat wel gebruiken”, zegt hij. “Na Au Vigneron in de Koninklijke Villa kreeg Oostende geen enkele ster meer en dat is vreemd.” “Nochtans is hier zeker voldoende kwaliteit aanwezig. Het is echter geen gemakkelijke stad, met het vele toerisme in combinatie met de Oostendenaars. Hoe dan ook, een sterrenrestaurant is hier zeker meer dan welkom.”

Gregoire De Loddere van de Lusitania: “Wij zijn een gewone, klassieke keuken.” © Jeffrey Roos