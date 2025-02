Kreeft van 7 kilo ‘Mignolet’ is de nieuwe blikvanger van Brasserie Le Coq d’Harlembois: “Hij is niet bestemd voor consumptie”

Jo Taveirne (30), de zaakvoerder van Brasserie Le Coq d’Harlembois in Harelbeke, bezorgt een oude kreeft een nieuw thuis. De kreeft werd ‘Mignolet’ gedoopt en kreeg een homarium van 600 liter dat zes maanden geleden werd geïnstalleerd. “Het wordt onze blikvanger. Hij is niet bestemd voor consumptie”, aldus Jo.

Zelf is Jo Taveirne een kreefteneter en zijn restaurant Le Coq d’Harlembois is onder meer gespecialiseerd in vis en zeevruchten. “’Mignolet’ zal niet eetbaar zijn wegens zijn geschatte leeftijd van 70 jaar: het vlees zal op die ouderdom wel te taai zijn.” Toen Jo vernam dat er een Belgisch restaurant een kreeft had van 9 kilogram vroeg hij aan zijn vishandelaar Lobsterfish uit Deerlijk of hij wilde uitkijken of er nog grote kreeften werden gevonden in de visnetten. “Ik zag dat wel zitten voor mijn nieuw homarium en Lobsterfish zou mij contacteren als het zover was”, lacht Jo, die enige tijd later goed nieuws kreeg.

Uit Canada

“In Canada werd bij het vissen in de netten een kreeft gevangen van 7 kilogram. Ik heb niet getwijfeld en wilde graag die kreeft. Mijn vishandelaar heeft de kreeft met de nodige zorgen laten overvliegen. Na een week in het homarium is ‘Mignolet’ al bekomen.”

Mignolet? “Ja, vernoemd naar Simon Mignolet, de doelman van Club Brugge, iedereen weet dat ik een fan ben van Club Brugge. Voor mij is dat een zeer goede doelman en een beer van een vent. Onze kreeft is ook een beer (lacht). Eigenlijk kwam die naam toevallig, want de dag voor de dag dat de kreeft bij ons arriveerde had Club gewonnen tegen Atalanta in de Champions League. Een ‘bere’ wedstrijd met een ‘beer’ in het doel.”

Sea Life

‘Mignolet’ kan zo lang blijven als het kan. “De kreeft wordt niet gedood en ik zal er zeker geen bisque van maken. Hij wordt echt de levende bikvanger van de zaak. We zien wel wat het wordt. Het is hier zijn nieuwe, permanente thuis. Ik denk er zelfs aan onze kreeft zo lang mogelijk hier te laten en misschien naar Sea Life te brengen als het niet echt goed meer gaat. Dat zou een mooie ‘eindeloopbaan’ zijn”, lacht een opgetogen Jo Taveirne. Hoe lang de kreeft meet weet Jo niet. “Dat is niet gemakkelijk te meten ook, wegens zijn vorm.”

Literatuur leert ons dat een kreeft gemakkelijk oud kan worden. Het oudst geregistreerde schaaldier is een Europese kreeft (Homarus gammarus) van 72 jaar oud. ‘Mignolet’ is wel een Canadeese kreeft…