Kreeft ‘Mignolet’ wordt morgen begraven in Harelbeke: “Speciaal voor hem een bordje laten maken”

Kreeft Mignolet zal dan toch dinsdag 25 februari begraven worden langs de Leie in Harelbeke. Het Gentse Universiteitsmuseum wilde de kreeft graag overnemen als didactisch materiaal. Maar Jo Taveirne, die de kreeft van 7 kilo liet overkomen uit Canada voor in zijn restaurant Le Coq d’Harlembois blijft bij het simpele afscheid. “Ik heb wel een bordje laten maken om erbij te plaatsen.”

De befaamde kreeft ‘Mignolet’ afkomstig uit Canada zal dinsdag 25 februari begraven worden om 10 uur in Harelbeke. Een tiental dagen geleden verwelkomde Jo Taveirne (30), zaakvoerder van het restaurant Le Coq d’Harlembois in Harelbeke de Canadese kreeft van maar liefst 7 kilo. “Mignolet werd zo’n 70 jaar oud geschat: het vlees zal op die ouderdom wel te taai zijn. Maar hij wordt onze perfecte blikvanger.”

Zaakvoerder Jo Taveirne was enthousiast, maar hij kreeg heel wat negatieve reacties van mensen, waaronder zelfs haatmails en bedreigingen. Na de talloze berichten besliste Jo om het dier te laten terug sturen naar Canada om het vrij te laten in de zee. Wat zou neerkomen op een prijskaartje van maar liefst 1.000 euro.

“We hebben een bordje laten maken voor de begrafenis van kreeft Mignolet”

Helaas overleed kreeft Mignolet in de nacht van woensdag 19 februari, een dag na de beslissing van de terugkeer. “Er was een stuk uit zijn poot, waarschijnlijk van een andere kreeft”, aldus Jo, die niet meteen wist wat aan te vangen met het dier. Ondertussen heeft Taveirne beslist dat hij het dier op het domein van het restaurant zal begraven vlak bij de Leie. “We hebben een bordje laten maken met daarop “Kreeft Mignolet, lobster Mignolet, 1955-2025. Hierna hopen we alle heisa te kunnen afsluiten.”

Regels bij begraven dieren

Maar mag je wel zomaar een kreeft begraven? De Vlaamse regering heeft enkele regels als het aankomt op het begraven van dieren. Per gemeente kunnen hier lichte veranderingen of uitzonderingen in optreden. “Maar in Harelbeke volgen we de algemene Vlaamse wetgeving hiervoor en zijn er geen andere regels van toepassing”, klinkt het bij de dienst Milieu & Natuur.

De algemene regels luiden als volgt: Het dier mag niet overleden zijn aan een besmettelijke ziekte en moet minder wegen dan 10kg. Het dier mag niet begraven worden in plastic of in andere slecht afbreekbare materialen en het mag niet op openbaar domein. Verder moet de put minstens een halve meter diep zijn en mag de grond niet klei- of leemachtig zijn.

“De kreeft zou didactisch materiaal kunnen zijn voor het Gents Universiteitsmuseum”

Het Gentse Universiteitsmuseum (GUM) bood afgelopen weekend aan om de kreeft over te nemen. “Zo’n uitzonderlijke kreeft zou didactisch materiaal kunnen zijn om preparatietechnieken te demonstreren en de anatomie te bestuderen.” Maar uitbater Jo Taveirne houdt voet bij stuk. “We kiezen ervoor om hier afscheid te nemen van Mignolet en hem naast de Leie te begraven.”