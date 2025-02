Kreeft ‘Mignolet’ overleden vlak voor terugvlucht naar Canada: “Misschien is een begrafenis langs de Leie een optie”

Kreeft Mignolet, intussen al beroemd in Vlaanderen, is woensdagnacht overleden. De kreeft zou vrijdag terugvliegen naar Canada. “Ik stelde vast dat er een stuk uit zijn poot was, waarschijnlijk van een andere kreeft”, aldus Jo, die nog nadenkt wat hij ermee gaat doen. “Jammer dat de kreeft niet naar Canada kon.”

Vorige week kwam de kreeft van 7 kilogram aan bij Jo Taveirne, de zaakvoerder van Brasserie Le Coq d’Harlembois, via zijn vishandelaar LobsterFish uit Deerlijk, die de kreeft in Canada kon op de kop tikken. Jo noemde de kreeft ‘Mignolet’, naar de keeper van Club Brugge ‘een beer van een vent’ volgens Jo, die geruime tijd in zijn nopjes was met de aandacht van bezoekers/gasten. “De kreeft was ook een beer en zou onze trekpleister worden. Mignolet was zeker niet voor consumptie, want een kreeft van meer dan 70 jaar heeft zeker geen zacht vlees.”

Bedreigingen

Maar sociale media besliste anders: Jo kreeg haat- en giftige mails en bedreigingen en besliste daarop dat hij Mignolet zou laten terugkeren naar Canada. “Misschien mocht ik niet gepraat hebben over ‘eventueel bisque trekken’. Dat viel misschien in slechte aarde.”

De vlucht naar Canada was geregeld voor vrijdag. Sigurd Tanghe, die in 2022 in The Sky is the Limit te zien was, wilde de terugvlucht volledig betalen. Hij nam contact op nadat ik beslist had de kreeft terug te sturen naar Canada.”

Voorzichtig

Wat Jo Taveirne nu van plan is, weet hij zelf nog niet. “Toen alles nog goed was, was het idee Mignolet mettertijd naar Sea Life te doen, om daar zijn oude dag te slijten. Na de heibel in de media zou ik hem terug naar Canada laten gaan, maar helaas”, mijmert Jo. “Ik ga voorzichtig zijn met wat ik ga zeggen, want nieuwe heibel wil ik echt niet. Mensen geven toch zo graag een ongezouten mening of geven graag negatieve kritiek op alles en nog wat. Misschien is een begrafenis langs de Leie een optie.”