Kosovaars koppel realiseert met tearoom La Mamma droom pal onder de kerktoren

Kadire Demehasa en Adil Celija openen eind deze maand in de schaduw van de Sint-Michielskerk de deuren van Tearoom La Mamma. “We starten als tearoom en café, maar bedoeling is om hier in de toekomst ook typische Balkangerechten te serveren.”

Het Kosovaarse koppel Kadire Demehasa (53) en Adil Celija (56) woont al meer dan twintig jaar in ons land. Kadire heeft gedurende haar ganse beroepscarrière quasi voortdurend gewerkt binnen de voedingssector. Zo was ze aan de slag in een beenhouwerij en een bakkerij en werkte ze dertien jaar in de grootkeuken van het stedelijk ziekenhuis. “Door zoveel jaren met voeding te werken, rijpte ook de droom om zelf een horecazaak op te starten.”

Het koppel is goed bevriend met de uitbaters van Piccola Italia, het Roeselaarse restaurant dat enkele maanden geleden verhuisde van het Sint-Michielsplein naar de Wallenstraat. “Toen hun zaak vrij kwam te staan, was het ideale moment aangebroken om onze droom te realiseren. Met steun van vele vrienden voerden we de voorbije twee maanden serieuze verbouwingswerken door. Nu is alles klaar en kijken we reikhalzend uit naar de opstart. Echt zenuwachtig zijn we momenteel nog niet.”

Moederlijk gevoel

Volgende week zaterdag 29 oktober is de officiële opening van tearoom La Mamma. De horecazaak biedt plaats voor een dertigtal klanten. “We willen hier een huiselijke sfeer creëren, het gevoel van bij moeder te zijn.”

In La Mamma kunnen klanten op dinsdag marktdag, zaterdag en zondag terecht voor een ontbijtje. Indien die ontbijten aanslaan, is het best mogelijk dat er ook op andere dagen ontbijtjes worden klaargemaakt. ’s Middags kan men er telkens lunchen en genieten van een spaghetti of een croque monsieurs. In de namiddag serveert Kadire er wafels, gebakjes en pannenkoeken. “Ik heb zelf een bakkersopleiding gevolgd. Alles zal dus hier vers gemaakt worden.” ’s Avonds zijn klanten er welkom om er te genieten van een drankje. La Mamma zal enkel op maandag gesloten zijn. “We starten als tearoom en café, maar het is de bedoeling om in de toekomst uit te groeien tot een echt restaurant waar typische Balkanspecialiteiten geserveerd worden.”