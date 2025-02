Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist pakt goud op de Beer Awards

Brouwerij Ruimtegist wint de gouden medaille op de jaarlijkse Beer Awards in de categorie ‘blond ≤ 6,5%’ met hun white IPA ‘Zonder Totetrekkerie’. “Deze online verkiezing is echt eentje die met meer dan 18.000 stemmen een goede peiling is bij de bierliefhebbers zelf”, zegt een tevreden Arn Simoens (39) van Ruimtegist.

Zonder Totetrekkerie is een witbier van hoge gisting met veel hoparoma’s en heeft een alcoholpercentage van 5%. In de categorie ‘blond ≤ 6,5%’ won Ruimtegist de gouden medaille. “Het is een collabbier, samen gebrouwen met onze bevriende brouwer Bram Neudt van BramBrass in onze kleine installatie in de Budastraat. Exclusief gebrouwen voor onze horecaklant Bij Koen & Marijke en enkel heel beperkt te koop in de biershop Stacks in Brugge”, vertelt Arn.

“Een kleinschalig brouwsel dus dat vloeit uit onze ketels. Echt craftbier met liefde gemaakt en zonder franjes. Vandaar ook onze naam Zonder Totetrekkerie naar een lied van de West-Vlaamse hiphopband ‘t Hof van Commerce.”

Experimentele collabbieren

Ruimtegist verkocht hun eerste officiële bieren nog maar sinds maart 2020. Slechts enkele weken voor de covidpandemie uitbrak. Ondertussen hebben ze drie vaste bieren in hun gamma: Vie (hoppig blond, 6,5%), Nova (tripel, 8%) en Obsquur (quadrupel, 10%).

Daarnaast brouwen ze veel experimentele collabbieren zoals de winnende white IPA Zonder Totetrekkerie, de sour IPA Sour Space Circus, Miss Baxel’s Tripel en binnenkort lanceren ze Aflaet, het huisbier van het splinternieuwe Kortrijks museum Abby.

“Dat we met Zonder Totetrekkerie winnen, is voor ons heel belangrijk. Het samenwerkingsbier is namelijk exemplarisch voor al hetgeen waar we voor staan met ons Kortrijks microbrouwerijproject”, zegt Egbert Glorieux (39).

Met hun quadrupel Obsquur maken ze vele barrel-aged-varianten die allemaal eikenvatgerijpt zijn, maar ook een vriesdistillatie met verse vanillestokken ‘Vanilla Ice Ice Baby’ genaamd, enkel op festivals of op hun terras te proeven.