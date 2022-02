Kortrijkse praline Cabosse pakt goud op het wereldkampioenschap van de chocolade

De Cabosse praline van Chocolatier Vandenbulcke uit Kortrijk pakt de gouden medaille op de ISM-beurs in Keulen, een van de belangrijkste beurzen ter wereld voor chocolade en zoetwaren.

De praline heeft een unieke vulling van upcycled cacaovrucht pulp, het smaakvolle witte vruchtvlees dat rond de cacaobonen zit en dat anders weggegooid wordt tijdens de oogst van de cacaobonen. Zo helpt de Cabosse praline om afval te verminderen en een positieve impact op de planeet te hebben.

De praline heeft een unieke vulling van upcycled cacaovrucht pulp. © gf

Twee jaar na de zilveren medaille voor Petit Melo, neemt Chocolatier Vandenbulcke nu de oppergaai mee uit Keulen. “De nieuwe gouden medaille geeft aan dat wij als authentieke, familiale chocolatier inzetten op innovatie en kwaliteit. Dit is een bekroning voor het dagdagelijkse harde werk van het volledige team”, aldus Nicolas Degryse, woordvoerder bij Chocolatier Vandenbulcke.

70% minder verspilling

Cabosse is het Franse woord voor cacaovrucht. Met onze praline halen we het maximum uit de vrucht en dus leek het ons de perfecte naam voor onze nieuwe creatie”, zegt Nicolas Degryse. “We zetten al jaren in op duurzame chocolade en betere omstandigheden voor onze cacaoboeren. Maar als je bedenkt dat enkel de cacaobonen gebruikt worden om chocolade te maken en de andere 70% van de vrucht niet wordt benut, past dat helemaal niet in die duurzame filosofie. Daarom gingen we voor de vulling van de Cabosse praline aan de slag met het smaakvolle witte vruchtvlees dat rond de cacaobonen zit. Zo gebruiken we onze grondstoffen optimaal en hebben de cacaoboeren naast de cacaobonen een extra inkomst.”

Unieke smaak

Voor de ontwikkeling van de praline ging Vandenbulcke aan de slag met Cabosse Naturals, een merk van Barry Callebaut, dat zich toelegt op de valorisatie van de cacaovrucht. De Cabosse praline is gemaakt van donkere chocolade en heeft de vorm van een cacaovrucht. De vulling heeft een intense, fruitige smaak met een frisse aciditeit.

De jury bij ISM beoordeelde honderden snacks en zoetwaren en bekroonde de Cabosse praline met de eerste prijs dankzij haar unieke smaak en innovatieve upcycled karakter. Cabosse zal verkrijgbaar zijn in de winkels vanaf mei 2022.