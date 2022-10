Kortrijkse koffiebars zien de ‘profiteurs’ graag komen: “Wij hebben genoeg ruimte, Brussel niet”

Enkele Brusselse koffiebars uitten deze week hun ongenoegen over ‘profiteurs’ en ‘laptopplakkers’: klanten die urenlang, zonder iets te consumeren, al werkend of studerend in een koffiebar blijven zitten. In studentenstad Kortrijk vind je het fenomeen, op kleinere schaal, ook terug. Al lijken de Kortrijkse koffiebars niet meteen zinnens om laptopplakkers de deur te wijzen.

Sommige Brusselse bars weigeren laptops, of vallen met luide muziek de concentratie van de klanten aan. Ook in Kortrijk, een groeiende studentenstad, vindt men overdag vaak koffieslurpende jongeren met laptop in cafés en bars terug. Maar in tegenstelling tot deze in de hoofdstad reageren de Kortrijkse horeca weinig agressief tegenover de zogenaamde profiteurs.

De officiële Instagram-pagina van IzyCoffee, een koffieketen met bars in onder meer Antwerpen, Gent, Oostende, Roeselare en ook Kortrijk, postte deze week nog een bericht op Instagram over de heisa. “Bij IzyCoffee ervaren we dit niet als een probleem en hebben we niet het gevoel dat we profiteurs over de vloer krijgen. We bieden met plezier alle studenten, freelancers en thuiswerkers een werkplek aan. In alle IzyCoffee-shops is er gratis wifi en zijn de tafels voorzien van stopcontacten en usb-poorten waar je rustig aan kan werken. En dat voor de prijs van een heerlijke koffie! Misschien moeten we het eens positief bekijken?”

Zes consumpties

Ook in Malmo coffee/conceptstore aan de Diksmuidekaai zien ze de laptopplakkers graag komen. “We hebben hier 90 zitplaatsen, en beschikken ook over werkplekken en vergaderruimtes”, zegt barista Morgan Cappelaere. “Sommige klanten blijven de hele dag, maar de meesten consumeren dan minstens zes drankjes. Soms ontbijten en lunchen ze hier zelfs. Er heeft nog geen enkele klant geprofiteerd. Pas op, als het echt druk wordt, vraag ik wel of ze nog iets wensen. Ook hebben we de prijzen wat verhoogd nadat de energiefacturen stegen. Dat ze in Brussel soms klanten buiten kijken? Dat snap ik, zeker omdat de cafés en bistro’s daar vaak kleiner zijn. Als je maar voor 20 mensen plaats hebt, ga je daar omzichtiger mee om. Maar wij hebben voldoende ruimte, en zo oogt het in de zaak meteen een pak gezelliger.”

Minder afleiding

In een koffiebar in de buurt van het stationsplein in Kortrijk, ligt de zaak gevoeliger. Met de recente mediaheisa in het achterhoofd wil de uitbater liefst niet reageren. Student Businessmanagement aan Vives Seppe Vandekerckhove (19) is er druk aan het werk: laptop voor de neus, oortjes met muziek. Toch wil hij wel zijn verhaal doen. “Ik zit op peda aan de Vives. We hebben daar dan wel een studeerruimte, zelf zit ik liever niet op kot met mijn neus in de boeken. In het studentenhuis wil ik kunnen ontspannen en slapen.”

Seppe komt iedere donderdag naar de koffiezaak om enkele uren te blokken. “Meestal maar een uur of twee, hoor. Ik geraak hier minder makkelijk afgeleid, en vind het ook gewoon leuk om te doen. Dit is wat je noemt ‘het nuttige aan het aangename koppelen’.

Dat koffiebars het profiteren wat aan de kaak stellen, begrijp ik heel goed. Zelf zou ik nooit een hele dag blijven zonder iets te consumeren, dat zou ik niet durven. Soms voel ik me al ambetant als ik hier iets te lang zit. Maar ja, voor een student zijn drie drankjes al te duur. Financieel gezien zou het dan niet de moeite zijn om naar hier te komen. Of ik koffie drink? Nee, dat lust ik niet. Ik drink altijd witte, warme chocomelk. Een ramp voor een student, ik weet het, maar ik vind het lekker.”