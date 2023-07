Kortrijks volkscafé In De Condédreef sluit op 1 december de deuren: “Proberen om zo veel mogelijk te genieten van het leven”

Op 1 december stopt Carmen ‘Mintje’ Verbauwhede (63) met het volkscafé In De Condédreef op de hoek van de Condédreef en Walle in Kortrijk. “Het is tijd om zoveel mogelijk van het leven te genieten”, aldus Carmen, die het café veertien jaar runde. Of het een café blijft, is de vraag.

Carmen Verbauwhede was beroepshalve stikster. “Ik droomde echter van een café, ik had dat altijd al willen doen. Ik run nu al dertig jaar een café en ben begonnen op een 1 april, en dat is geen aprilvis (lacht). Voor mij was/is een café een plaats van leute, ambiance, ontspanning, een eetfestijntje, mensen ontmoeten, samen plezier hebben, een sociaal gegeven. Zeker een volkscafé. Ik ben met een café begonnen met de gedachte ‘al is het maar voor vijf jaar’ en zie we zijn dertig jaar verder, waarvan veertien jaar hier In De Condédreef”, vertelt Carmen.

“Je mag je er niet aan mispakken, het is een serieuze job met soms lastige uren en veel werk. Je moet er het karakter voor hebben en soms van ijzer en staal zijn, maar het is het plezier en de moeite waard.”

Het café heeft ook een kaartersclub. “Die zijn nu ook gestopt want ze vinden het een beetje stom om nog een kaartseizoen te beginnen en dan halverwege te moeten stoppen. We leggen wel nog op tijd en stond een kaartje.”

Wat Carmen in de toekomst gaat doen, is duidelijk. “Zo min mogelijk (schaterlacht). Gekheid, we gaan proberen om zo veel mogelijk te genieten van het leven”, aldus Carmen, bijgestaan door haar partner Benny Rubrecht. “We gaan proberen samen nog mooie dagen door te brengen en te genieten van wat we nog kunnen”, aldus Benny.

Carmen sluit de deuren op 1 december. 2023.

Jeugdhuis Reflex

Wat er met het hoekpand Walle 98 gaat gebeuren is nog een vraagteken. Volgens het schepencollege van juli zou Jeugdhuis Reflex verhuizen naar het pand waar nu nog In De Condédreef huist. Het Jeugdhuis moet het pand aan de Doorniksewijk verlaten door een nieuw woonproject van Projectontwikkelaar ION. Reflex was daarvan al op de hoogte in het najaar 2022.