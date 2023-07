Kortrijks restaurant trakteert met lokaal bier na stunt op Sinksenfeesten

Tijdens Sinksen organiseerde eetcafé Petit Paris haar iconisch concept: de ‘Sensationele Sinksen Spaghetti Slag’. Wie op zondag of maandag met de volledige tafel spaghetti bestelde, kreeg de garantie dat die binnen het kwartier op tafel stond. Buiten de tijd, betekende een gratis fles Picon Petit Paris. Maar dat was niet de enige stunt.

“Als we 1.000 spaghetti’s verkochten, beloofden we een gratis vat te trakteren. We klopten af op 1.047”, vertelt zaakvoerder Vincent Vermaut (36), hij baat al vijf jaar Petit Paris uit op het Sint-Michielsplein. Eén vat werden er drie. “Ik kan het goed vinden met Arn Simoens en ik vind de bieren van Brouwerij Ruimtegist lekker dus werd het vat Bockor aangevuld met een vat Vie en Nova.”

Uit de hand gelopen

Boit, met onder meer Gilles Verbeke, souschef van Rebelle, staat in voor live cooking en maakt in de houtoven verse pizza margarita en pizza prosciutto, te verkrijgen aan 13 euro. “Zo’n ideeën lopen altijd wat uit de hand”, lacht Vincent.

“Ik ben enthousiast om wat pintjes te drinken op zondagnamiddag. Hiermee wil ik de mensen bedanken die zo talrijk aanwezig waren op de Sensationele Sinksen Spaghetti Slag en zet ik tegelijk onze stadsbrouwerij in de kijker. Met Boit hebben ze ook de mogelijkheid om iets te eten zodat ze wat langer kunnen blijven plakken.”

Vincent hecht veel belang aan Kortrijkse samenwerkingen. “Ik raad altijd lokale bieren aan. Na het verlof wordt de kaart eveneens vernieuwd en vallen bieren zoals Gentse Strop, Hommelbier en Duchesse eruit.”

Volgend jaar opnieuw

Sensationele Sinksen Spaghetti Slag keert ook volgend jaar terug, maar wat dan de stunt zal zijn, laat Vincent nog even in het midden.