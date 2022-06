Korneel en Louis openen hun zomerbar op nieuwe locatie: Bar Collie is nu Bar Hazart

Korneel Cottyn en Louis Plancke openen vrijdag de deuren van het zomerinitiatief Bar Hazart. De twee vrienden richtten vorig jaar een zomerbar in op de Colliemolenhoeve, maar strijken nu neer langs de Rozestraat in Oostnieuwkerke. “Tien weken lang hopen we jong en oud over de vloer te krijgen.”

Oostnieuwkerkenaars Korneel Cottyn en Louis Plancke konden vorig jaar gebruik maken van de Colliemolenhoeve om er een zomerbar te installeren. Bar Collie werd een groot succes, maar doordat de coronacrisis nu wat achter de rug is zijn er opnieuw tal van andere activiteiten op de Colliemolenhoeve. “We hadden graag opnieuw een zomerbar georganiseerd en gingen dus op zoek naar een nieuwe locatie.” Die werd gevonden langs de Rozestraat waar de vrienden gebruik mogen maken van een weide van Philiep Degryse. “Net zoals vorig jaar hopen we opnieuw jong en oud naar onze zomerbar te lokken. Die doopten we om tot Bar Hazart. Een speciale betekenis heeft die naam niet, maar het bekt wel goed.”

Bar Hazart opent vrijdag de deuren en zal in totaal tien weken open zijn, tot en met 27 augustus. “We zijn elke week open van woensdag tot en met zondag.” Op woensdag en donderdag kan je in Bar Hazart terecht vanaf 17 uur, op vrijdag is dat zelfs een halfuurtje vroeger. Op zaterdag is de zomerbar open van 14 uur tot 1 uur ’s nachts, op zondag van 12.30 tot 1 uur. “We werken opnieuw met houten elementen die van de zomerbar een gezellige locatie maken. Er is plaats voor 300 zittende personen.” Zij kunnen genieten van tapas en kleine versnaperingen. De drankenkaart is iets uitgebreider dan vorig jaar. “Met een aantal medewerkers hebben we een workshop cocktails maken gevolgd zodat we enkele nieuwe lekkere drankjes kunnen aanbieden.”

Ondertussen organiseerden Korneel en Louis al een eerste succesvolle editie van Nachtraven. Daarbij gaan de twee vrienden telkens op zoek naar een unieke locaties voor een feestje. “Na het succes nabij het kasteel van Ingelmunster zijn we nu op zoek naar een speciale binnenlocatie voor een feestje in het najaar.” (Bert Feys)