Koppel opent ontbijtzaak ‘De Markt’ in Middelkerke

Ontbijtliefhebbers in Middelkerke hebben er een gezellig adresje bij, want Isabelle Vanwelsenaere (38) en Gerrit Piret (40) openen op 3 mei de deuren van De Markt.

In de ontbijtzaak recht voor het Marktplein zal je kunnen genieten van een hemels ontbijt met rijstpap en gouden lepeltjes en een gevarieerde lunch. Gerrit liet zijn fietsen- en gocartverhuur in Westende over en Isabelle nam loopbaanonderbreking bij de bank. Het horecaverhaal is tot stand gekomen 15 jaar geleden tijdens het Bierweekend in Middelkerke. “Ik deed het terras en Gerrit de bar en dat ging zo vlot dat we iets samen in de horeca wilden doen”, zegt Isabelle.

Nieuw gebouw

“We vonden niet meteen het geschikte pand, er kwamen kinderen en zo raakte ons plan op de lange baan. Tot opeens de opportuniteit zich voordeed en het pand hier vrij kwam.” Het stond al tien jaar leeg, maar de eigenaar wou het niet verkopen. Toen hij stierf, zette zijn zoon het te koop. Isabelle en Gerrit gooiden de oude frituur plat en bouwden een nieuw gebouw met een handelspand en drie appartementen er bovenop.

25 euro

“Voor 25 euro krijg je een uitgebreid ontbijt”, zegt Isabelle. “Je krijgt een klassiek basispakket aangevuld met een trio van toast of Eggs Benedict. Je zal kunnen kiezen of je het met spek wil, met spinazie of met zalm. Als zoete varianten hebben we wentelteefjes of rijstpap op grootmoeders wijze met een gouden lepeltje. Voor de lunch werken we met een vaste kaart en met suggesties die elke week zullen veranderen en seizoengebonden zijn. Ook aan veganisten en kinderen werd gedacht.” (PG)