Koppel opent in Sint-Pieters de deuren van Sushi Brugge

Het koppel Arjun en Arati Gurung opende zopas langs Blankenbergsesteenweg 87 in Sint-Pieters een sushibar: Sushi Brugge. Voorlopig bieden ze enkel takeaway aan, maar op termijn komen er mogelijk zitplaatsen in de zaak.

“Mijn man Arjun werkt al zo’n 18 jaar in de horeca in België, waarvan 12 jaar als kok in Brugge”, zegt Arati Gurung, die net als haar man afkomstig is uit Nepal. “Daarbij was hij vooral actief in de klassieke Frans-Belgische keuken, maar nu kiezen we voor Aziatische specialiteiten. Hoe we erbij gekomen zijn om sushi aan te bieden? Een goede vriend en vennoot van mij heeft een sushirestaurant in Portugal en dat is een groot succes. Mijn man heeft veel van hem geleerd. En sowieso is sushi erg populair geworden”, aldus Arati, die zelfs nog verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis is en ook nog sportlessen geeft.

Naast sushi bieden Arjun en Arati ook enkele wokgerechten en schotels, zoals kip Teriyaki en Pad Thai, aan. “Nu werken we nog enkel als takeaway, maar als we zien dat de zaken goed lopen, willen we op termijn ook consumptie ter plaatse, met zitplaatsen en bediening dus, realiseren.” (PDV)

