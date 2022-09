Koppel blaast nieuw leven in pand van’t Orakel in Roeselare met restaurant ‘Alto’

Yemina Mondaque (31) en Tomas De Buijzer (32) openen begin oktober op de hoek van de Iepersestraat met de Verwerijstraat in Roeselare de deuren van het gloednieuwe restaurant ‘Alto’. Het Argentijns-Nederlandse koppel blaast zo nieuw leven in het pand waar een tiental jaar lang het ’t Orakel huisde. “De kleinschaligheid van dit gezellige restaurantje sprak ons aan.”

Roeselare heeft er binnenkort een culinair adresje bij. Yemina Mondaque en Tomas De Buijzer starten binnenkort het nieuwe restaurant ‘Alto’ op. “Yemina is afkomstig uit Argentinië, ik groeide op in de buurt van Amsterdam. Een drietal jaar geleden verhuisden we naar België met het idee om hier samen een horecazaak op te starten”, aldus Tomas.

Hij volgde les aan de koksschool en deed in verschillende Nederlandse restaurants ervaring op. Ook voor Yemina heeft de horeca nog maar weinig geheimen. “Doordat de coronacrisis uitbrak vielen onze plannen om een zaak op te starten in het water. We gingen wel samen aan de slag in Brasserie Heuvelhof in Torhout.”

Geen personeel

Toch ebde de droom om samen een restaurant op te starten niet weg. Het koppel zocht naar een geschikt pand en vond dat op de hoek van de Iepersestraat met de Verwerijstraat in Roeselare. Daar huisde in een ver verleden een Spaans restaurant. Daarna was er met ’t Orakel negen jaar lang gewaardeerd Grieks restaurant. De zaakvoerders gaven op het einde van vorig jaar aan te stoppen.

“Toen we hier kwamen kijken sprak vooral de kleinschaligheid ons aan. We willen graag het restaurant met zijn twee doen. De zoektocht naar personeel is vandaag de dag erg moeilijk. Daarnaast houden we ook met de energieprijzen. Dit klein, maar heel gezellig pand lijkt erg geschikt om onze droom te realiseren.”

Vernieuwd

Het koppel gaf het restaurant inmiddels een laagje verf en ook de vloer werd vernieuwd. “We hopen uit te groeien tot een van de betere adresjes in Roeselare. We kiezen voor een wereldkeuken met dagverse producten. Ja, Argentijnse invloeden zullen nu en dan wel deel uitmaken van het menu ,maar ik heb bijvoorbeeld ook Indonesische familieleden. De gerechten zullen van over de ganse wereld komen”, aldus Tomas.

Hij neemt de keuken voor zich, Yemina zal in de zaal te vinden zijn. “In ons restaurant is er plaats voor een twintigtal personen, maar we willen er vooral voor zorgen dat onze klanten zich op hun gemak voelen.”

Meer informatie omtrent het nieuwe restaurant is binnenkort te vinden via www.restaurantalto.net of via de Facebookpagina ‘Alto’.